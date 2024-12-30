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رياضة

ليفربول يتربع على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

ليفربول يتصدر ترتيب
ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتربع ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباراة اليوم الإثنين في الجولة الـ 19 من البريميرليج.

وحقق ليفربول فوزا كبيرا على وست هام بنتيجة 5-0 في الجولة الـ 19 الجارية ليواصل ابتعاده بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتشهد اليوم الإثنين إقامة ثلاث مباريات في الدوري كالتالي:

- إبسويتش تاون ضد تشيلسي: 9:45 مساء 
- أستون فيلا ضد برايتون: 9:45 مساء 
- مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد: 10:00 مساء 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1 ليفربول 45 نقطة
2 نوتينغهام فورست 37 نقطة
3 آرسنال 36 نقطة
4 تشيلسي 35 نقطة
5 مانشستر سيتي 31 نقطة
6 بورنموث 30 نقطة
7 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة
8 فولهام 29 نقطة
9 أستون فيلا 28 نقطة
10 برايتون 26 نقطة
11 توتنهام هوتسبير 24 نقطة
12 برينتفورد 24 نقطة
13 وست هام يونايتد 23 نقطة
14 مانشستر يونايتد 22 نقطة
15 كريستال بالاس 20 نقطة
16 إيفرتون 17 نقطة
17 وولفرهامبتون 16 نقطة
18 ليستر سيتي 14 نقطة
19 إبسويتش تاون 12 نقطة
20 ساوثهامتون 6 نقاط

 

جدول ترتيب الدوري الانجليزي

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