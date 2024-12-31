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رياضة

يعود 60 عامًا للوراء، أرقام كارثية تضرب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

حقق البرتغالي روبن أموريم مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رقما سلبيا لأول مرة في تاريخه كمدرب، حيث خسر في ثلاث مباريات متتالية في الدوريات التي درب فيها، بعد هزيمة اليونايتد أمام نيوكاسل، مساء أمس الإثنين.

رقم سلبي غائب عن مانشستر يونايتد منذ عام 1979

كما خسر فريق مانشستر يونايتد في ثلاث مباريات متتالية على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج منذ عام 1979.

وحسب شبكة "أوبتا" المتخصصة في الإحصائيات، بات ذلك أكبر عدد أهداف يستقبله اليونايتد في شهر واحد منذ أكثر من 60 عامًا، وتحديدا منذ مارسر 1964، حين استقبلت شباكه 18 هدفًا أيضا.

كما ذكرت شبكة "سكواكا" أن هدف إيزاك كان السابع الذي يدخل شباك اليونايتد في أول 5 دقائق من عمر مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "أولد ترافورد" منذ بداية عام 2023.

والمفارقة أن ذلك حدث 7 مرات فقط على مدار الـ9 أعوام السابقة بين عامي 2013 و2022.

فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد 

انتهت مباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل بفوز الأخير بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز اللاعب أليكسندر إيزاك الهدف الأول لفريق نيوكاسل في الدقيقة 4، قبل أن يعزز جويلنتون التقدم لفريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 19.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل 

وبدأ فريق مانشستر يونايتد مباراته أمام نيوكاسل بتشكيل مكون من:

أندريه أونانا - ديوجو دالوت - نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - كاسيميرو - كريسيان  إريكسن - أماد ديالوا - زيركزي - هويلوند.

تشكيل نيوكاسل أمام مانشستر يونايتد 

دوبرافكا - تريبيير - شار - جويلنتون - تونالي - جوردون - إيزاك - هال - ميرفي - بيرن - جيماريش.

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مانشستر يونايتد فريق مانشستر يونايتد روبن أموريم أموريم نيوكاسل

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