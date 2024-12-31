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أخبار مصر

تأكيدا لإنفراد فيتو، أيمن منير رئيسًا جديدًا لمدينة الجيزة

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو
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 أصدر المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، قرارًا رسميًا بتكليف أيمن منير للقيام بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمدينة الجيزة.

وكانت قد نشرت "فيتو" المستندات الخاصة بتعيين أيمن منير في هذا المنصب منذ يومين، مؤكدة بذلك صحة الخبر من هنا.

وأكد محافظ الجيزة على أهمية هذا التعيين في دفع عجلة التنمية بالمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

تكليفات محافظ الجيزة لرئيس المدينة الجديد

كما وجه محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة الجديد بضرورة التركيز على عدة ملفات هامة، من بينها:

متابعة أسواق اليوم الواحد: التأكد من التزام هذه الأسواق بالاشتراطات الصحية والرقابية.

متابعة الوحدات السكنية المملوكة للمحافظة: ضمان حسن إدارة هذه الوحدات وتوفير الخدمات اللازمة لسكانها.

متابعة ملفات عمل المدينة: العمل على تحسين كفاءة الأداء في جميع القطاعات الخدمية.
 ويأتي هذا التعيين في إطار حرص المحافظة على اختيار الكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية والعمل على تطوير المدينة.

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أسواق اليوم الواحد الخدمات المقدمة للمواطنين رئيس مدينة الجيزة رئيس الوحدة المحلية عادل النجار محافظ الجيزة عادل النجار مدينة الجيزة

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