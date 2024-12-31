تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة من ضبط (مالك محل - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد)، لقيامه بالاتجار فى الأسلحة البيضاء "بدون ترخيص".

ضبط صاحب محل للاتجار بالأسلحة البيضاء بدون ترخيص فى البحيرة



وعُثر بداخل المحل الخاص به على (77 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

عقوبة حيازة أسلحة بيضاء

وحسبما نصت مواد القانون، بأن عقوبة الأسلحة البيضاء تصل فيها العقوبة للحبس والغرامة، وتشدد العقوبة فى حال حملها فى الأماكن العامة أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

ونصت المادة 25 مكرر من قانون الأسلحة النارية والذخائر على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1" "مثل السيوف والخناجر والسونكات".

ونصت فى فقرتها الثانية: "تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة".

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