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محافظات

جولة تفقدية لرئيس مدينة أجا لمراجعة ملفات مخالفات البناء

جولة رئيس أجا في
جولة رئيس أجا في الدقهلية، فيتو

أجري المحاسب محمدعبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية  اليوم، جولة  لمتابعة سير العمل باللجان المختصة بمراجعة ملفات مخالفات البناء، حيث تواصل اللجان الفنية واللجان المختصة استقبال ومراجعة الطلبات وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية، بهدف الانتهاء من النماذج المطلوبة لتسليمها للمواطنين لتقنين أوضاعهم، في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التعامل مع الملفات المعروضة للانتهاء

 

 كما شدد "رئيس المركز" على ضرورة التنسيق بين كافة الإدارات المعنية لضمان تقديم خدمة سريعة للمواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في التعامل مع الملفات المعروضة للانتهاء منها.

انتظام العمل بجميع الإدارات وتواجد العاملين

وخلال الجولة، اطلع رئيس أجا على انتظام العمل بجميع الإدارات بالمجلس، وتأكد من تواجد العاملين والالتزام التام بسجلات الحضور والانصراف، في خطوة تضمن سير العمل بشكل منظم.
 

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