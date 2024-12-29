الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عصابة سرقة بضائع سيارات النقل في بدر

حبس متهم
حبس متهم

قرر قاضي المعارضات بـ محكمة جنح بدر تجديد حبس تشكيل عصابي للمرة الثانية مكون من 4 أشخاص، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر 15 يوما على ذمة التحقيق.

بدأت الواقعة عندما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة المنتجات الغذائية والبضائع من داخل صناديق السيارات النقل بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهم (بندقية خرطوش، عدد من الطلقات، الأدوات المستخدمة فى السرقة).

واعترف المتهمون بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة حبس تشكيل عصابي دائرة قسم شرطة المرج قسم شرطة المرج قسم شرطة بدر محكمة جنح بدر

مواد متعلقة

قرار من النيابة في اتهام عاطلين بسرقة الشقق ببدر

قرار من النيابة بشأن حادث دهس ربة منزل في التجمع

حبس عاطلين 4 أيام بتهمة سرقة الشقق في القاهرة

الحكم على الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبد الله رشدي 25 يناير المقبل

تفريغ كاميرات المراقبة بإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالإسماعيلية

الاستماع للمرافعة بمحاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي

اليوم، محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي

تفريغ كاميرات المراقبة في مصرع طفلة أمام منزلها بأشمون بالمنوفية
ads

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا

تحويل جريمة الزنا من الشكوى إلى البلاغ يثير الخلاف بجلسة النواب

منها منح الجنسية المصرية لـ15 سوري، قرارات جديدة لرئيس الوزراء

التوقيع على عقد أرض مصنع جديد لتصنيع سيارات "إم جي" في مصر باستثمارات 135 مليون دولار

إلغاء الإعلانات في إذاعة القرآن الكريم

أخبار الأهلي، عرض كهربا وتشكيل موقعة إنبي وموعد العودة للتتش

النواب يرفض مقترح النور بتوريث التهم عند وفاة المتهم

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

منوعات

المزيد

استخراج 15 جثة من حفر في جنوب شرقي المكسيك

إصابة العشرات بمشاكل تنفسية جراء تعرضهم لمادة مجهولة في ألمانيا

فلسطينيون: الكلاب تنهش جثامين الشهداء في بيت حانون

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الأحد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

الخطوات والأوراق المطلوبة للتظلم على نتيجة كلية الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هل صيام شهر رجب كاملًا حرام شرعًا؟ الإفتاء تحسم الجدل

من خواطر الشعراوي، هؤلاء يئسوا من رحمة الله ولهم عذاب أليم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية