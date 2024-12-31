قامت أكاديمية مصر للطيران للتدريب بتنظيم جولات تعريفية لطلاب المعهد العالى للسياحة والفنادق بالسادس من أكتوبر، وذلك للإطلاع على الإمكانيات المتقدمة للأكاديمية وتنمية الوعى لدى الشباب بمنظومة الطيران المدنى المتطورة، مع فتح أفاق جديدة للشباب حديثى التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تستقبل زيارات ميدانية لطلاب الجامعات والمعاهد

هذا وقد تناولت هذه الجولات شرح تفصيلي للطلاب على أحدث أجهزة الطيران التمثيلى المخصصة لتدريب الطيارين بالأكاديمية، والتى تتمثل فى أجهزة الطائرات من طرازات

A320,A320neo, A220, A330, B737,B777



وكذلك جهاز تدريب أطقم الضيافة الجوية على الإخلاء وحالات الطوارئCEET، وجهاز تدريب أطقم الضيافة على تقديم الخدمات على الطائرة CST، بالإضافة الي تدريب مهندسى صيانة الطائرات.



وكذلك تم تقديم عرضًا وافيًا لكافة البرامج التدريبية المتخصصة التى تقدمها الأكاديمية فى شتى المجالات داخل فصولها التدريبية المتطورة التى تتناسب مع دراستهم وطموحاتهم المستقبلية.

وفى نهاية اليوم التدريبى تم تسليم الطلاب شهادة إتمام الزيارة داخل الأكاديمية، حيث أشادوا بكفاءة المدربين وخبراتهم العالية، وكذلك بالإمكانيات الحديثة داخل هذا الصرح التدريبى الكبير.

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