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أخبار مصر

مصر للطيران تعلن عن وظائف جديدة.. اعرف الشروط

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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 أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفتي أخصائى سياحة  ۳۰ فردا في القاهرة، وفرد في الأقصر، ومنظم تحميل طائرات القاهرة بنظام عقد عمل أحد عشر شهرًا.

بالشروط الآتية:-

الشروط والوظائف المطلوبة: -

أولًا: وظيفة أخصائي سياحة (القاهرة / الاقصر ):-

مؤهل عال مناسب ويفضل أن يكون مسبوق بثانوية عامة لغات

إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

إجادة مهارات الحاسب الآلي.

السن لا يزيد عن (۳۰) عامًا.

(ذكور / إناث ).

قبول العمل بنظام النوبات.

اجتياز الاختبارت المقررة

ثانيًا: منظم تحميل طائرات ( القاهرة ):-

الحصول على شهادة الإعدادية.

الإلمام باللغة الإنجليزية.

السن لا يزيد عن (۳۰) عامًا.

ذكور فقط لطبيعة العمل

قبول العمل بنظام النوبات

اجتياز الاختبارات المقررة.

 

شروط عامة:-

 أن يكون المتقدمين من أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق شخصية عند تقديم المستندات.

 بالنسبة للمتقدمين لمحطة الأقصر أن يكون من أبناء محافظة الأقصر أو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية عند تقديم المستندات.

 الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

تقييم واختبار المتقدمين للتحقق من صلاحيتهم لشغل الوظيفة. يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة. 

 

استيفاء مطالب التأهيل طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة المعلن عنها.

تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني المخصص لذلك وهو  وذلك خلال الفترة من ۲۰۲٥/١/٩ حتى ٢٠٢٥/١/١٩ على أن يتم تقديم صورة المستندات الآتية مع أول اختبار تقرره الشركة وهي:-

البطاقة الرقم القومي سارية.

شهادة الميلاد مميكنة حديثة.

- السيرة الذاتية (CV).

- دمغة ١٠٥ طابع الشهيد

- المؤهل الدراسي.

- الموقف من الخدمة العسكرية كما هو موضح بعاليه.

عدد (۲) صورة شخصية.

توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد عند الإستدعاء لتقديم المستندات ).

اجتياز جميع الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

 لن يتم الإعتداد بأي طلبات غير مستوفية للشروط الواردة بعاليه.

 تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها بالشركة.

 

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