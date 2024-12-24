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مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد ISO لإدارة نظم الجودة ونظام إدارة البيئة والسلامة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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 نجحت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في تجديد اعتماد نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 واعتمادي نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015 ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018. يأتي هذا الإنجاز بعد اجتياز تفتيش دقيق نفذته شركة Intertek، الجهة المانحة للاعتماد، والتي أكدت مطابقة إجراءات الشركة لجميع المتطلبات القياسية الدولية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بالالتزام بالحفاظ على الاعتمادات الدولية والمحلية بكافة القطاعات التابعة لوزراة الطيران المدني، وفي خطوة تؤكد التزامها بالمعايير العالمية للجودة والسلامة.

شركة مصر للطيران للصيانة تجدد اعتماد ISO لإدارة نظم الجودة ونظام إدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية

يهدف هذا الاعتماد إلى ضمان تقديم خدمات صيانة طيران عالية الجودة والكفاءة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، كما يعكس التزام الشركة بتحسين أدائها المستمر وتطوير قدرات كوادرها البشرية.

وفي هذا الصدد، وجه  المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الشكر والتقدير لكافة العاملين بالشركة على هذا الإنجاز المميز، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على هذه المعايير العالية في ظل التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني.

وقال المهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية "إن اعتماد نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015 هو مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم خدمات الشركة بهدف التأكد من قدرتها على الوفاء بمتطلبات العملاء، ويعمل نظام إدارة الجودة على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر للخدمات والمنتجات المقدمة، في حين أن اعتمادي إدارة البيئة وأنظمة السلامة والصحة المهنية ISO 14001:2015 وISO 45001:2018يهدفا لتوفير بيئة عمل مناسبة ونظيفة وخالية من التلوث مع الحفاظ على الاستدامة بالإضافة إلى حماية العاملين من مخاطر العمل ومختلف الأمراض."

وأضاف فتحي: "إن تجديد الاعتمادات هو تأكيد على التزامنا الراسخ بتقديم أعلى معايير الجودة والسلامة في صيانة الطائرات، مما يساهم في تعزيز سمعة مصر للطيران على المستوى الدولي. أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة فرق العمل التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، فنجاحنا هو نتاج جهودكم المتضافرة والتزامكم بالتميز".

وقد تم إجراء التفتيش على جميع أنشطة الشركة دون وجود أية ملاحظات مما أسفر عن تجديد اعتماد نظام إدارة الجودة  ISO 9001:2015 للعام العاشر على التوالي إلى جانب تجديد اعتماد نظامي إدارة البيئة ISO 14001:2015 ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018 للعام السادس على التوالي. وقد أشاد فريق التفتيش بمدى الوعي لدى العاملين بأنظمة الإدارة، وبفعالية آليات المتابعة والتقييم الداخلي، ويشهد هذا الإنجاز المتكرر على التزام الشركة الراسخ بالمعايير العالمية، وكفاءة كوادرها في تطبيق أفضل الممارسات في مجال صيانة الطائرات.

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