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سياسة

تفاصيل لقاء وزير الشئون النيابية مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

لقاء وزير الشئون
لقاء وزير الشئون النيابية ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام

قام المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، 
بزيارة أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بمقر الهيئة بماسبيرو، في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.

زيارة وزير الشئون النيابية للهيئة الوطنية للإعلام

وفي هذا الصدد قدم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية التهنئة، لأحمد المسلماني، بمناسبه تعيينه رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، معربًا عن أمنياته له وللهيئة بالتوفيق في دورهم الهام في الفترة المقبلة. 

دور الهيئة الوطنية للإعلام في تنظيم عمل المؤسسات المملوكة للدولة 

كما أشاد المستشار محمود فوزي، بدور الهيئة المحوري الذي تضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين.

تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية

وأثنى وزير الشئون النيابية، على جهود الهيئة الوطنية للإعلام، في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.

من جانبه، عبّر أحمد المسلماني، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في تعزيز قنوات الحوار مع القوى السياسية والمجتمعية.

 تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة

وأكد الطرفان خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي والهيئة الوطنية للإعلام في المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية.

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الشئون النيابية الهيئة الوطنية للاعلام الوطنية للإعلام المسلماني أحمد المسلماني المستشار محمود فوزى

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