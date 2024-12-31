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رياضة

إبسويتش تاون ينهي لعنته في البريميرليج بالفوز على تشيلسي

إبسويتش تاون
إبسويتش تاون

الدوري الإنجليزي، نجح إبسويتش تاون في إنهاء مشواره في عام 2024 بسيناريو مثالي، تمثل في الفوز على ضيفه تشيلسي 2-0، أمس الإثنين.

وحقق إبسويتش تاون الفوز في ختام الدور الأول أمام تشيلسي، ليتقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بوصوله للنقطة 15 في المركز الثامن عشر.

ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن إبسويتش كان الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي فوز على ملعبه هذا الموسم قبل استضافة البلوز.

لكن، إبسويتش استطاع إنهاء هذه اللعنة من بوابة الفريق اللندني، بتحقيق أول انتصار في ملعبه "بورتمان رود" بالبطولات الكبرى منذ أبريل 2002.

 

وشهدت مباريات إبسويتش في ملعبه، خروج الفريق مهزوما في 5 مناسبات، فيما انتهت 4 أخرى بالتعادل، قبل تحقيق الفوز الوحيد بالأمس.

كما ظل إبسويتش بمثابة عقدة بالنسبة لتشيلسي، الذي زار ملعبه في 6 مناسبات بالبريميرليج، دون تحقيق أي فوز عليه، أكثر من أي فريق آخر.

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