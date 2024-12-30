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رياضة

إبسويتش تاون يتقدم على تشيلسي 1-0 في الشوط الأول

تشيلسي
تشيلسي

الدوري الانجليزي، تقدم فريق إيبسويتش تاون على نظيره تشيلسي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي الممتاز.

جاء هدف إبسويتش تاون عن طريق تيام ديلاب في الدقيقة 12.

تشكيل تشيلسي أمام إيبسويتش تاون 

تشكيل  إيبسويتش تاون أمام تشيلسي

موعد مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الانجليزي

تنطلق مباراة إيبسويتش تاون ضد تشيلسي اليوم الإثنين،  في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن بث مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون عبر قناة BeIN Sports HD2.

ترتيب تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 

يدخل تشيلسي لقاء اليوم محتلًا المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على القمة وتعزيز موقعه في سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل يعاني إيبسويتش تاون هذا الموسم، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في صراع البقاء بالدوري الانجليزي الممتاز.

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