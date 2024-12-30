تطورات الصراع بين محمد صلاح وهالاند على لقب هداف الدوري الإنجليزي

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، حافظ النجم المصري محمد صلاح على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بفارق ثلاث أهداف عن هالاند لاعب مانشستر سيتي.

وأحرز محمد صلاح هدفًا في فوز ليفربول بخماسية أمام وست هام يونايتد بالجولة الـ 19 كما أحرز هالاند هدفًا في فوز مانشستر سيتي علي ليستر 2-0 بالجولة ذاتها

ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

محمد صلاح ليفربول 17 هدفًا

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي 14 هدفًا

كول بالمر تشيلسي 12 هدفًا

أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 11 هدفًا

كريس وود نوتينغهام فورست 11 هدفًا

بريان مبيومو برينتفورد 10 أهداف

ماثيوس كونها وولفرهامبتون 10 أهداف

نيكولاس جاكسون تشيلسي 9 أهداف

يوان ويسا برينتفورد 8 أهداف

جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير 8 أهداف

لويس دياز ليفربول 8 أهداف

ويتربع ليفربول علي صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز قبل مباراة اليوم الإثنين في الجولة الـ 19 من البريميرليج.

وحقق لفيربول فوزًا كبيرًا على وست هام بنتيجة 5-0 في الجولة الـ 19 الجارية ليواصل ابتعاده بصدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وتشهد اليوم الإثنين إقامة ثلاث مباريات في الدوري كالتالي:

- إبسويتش تاون ضد تشيلسي: 9:45 مساء.

- أستون فيلا ضد برايتون: 9:45 مساء.

- مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد: 10:00 مساء.

ترتيب الدوري الانجليزي قبل مباريات اليوم

1 ليفربول 45 نقطة

2 نوتينغهام فورست 37 نقطة

3 آرسنال 36 نقطة

4 تشيلسي 35 نقطة

5 مانشستر سيتي 31 نقطة

6 بورنموث 30 نقطة

7 نيوكاسل يونايتد 29 نقطة

8 فولهام 29 نقطة

9 أستون فيلا 28 نقطة

10 برايتون 26 نقطة

11 توتنهام هوتسبير 24 نقطة

12 برينتفورد 24 نقطة

13 وست هام يونايتد 23 نقطة

14 مانشستر يونايتد 22 نقطة

15 كريستال بالاس 20 نقطة

16 إيفرتون 17 نقطة

17 وولفرهامبتون 16 نقطة

18 ليستر سيتي 14 نقطة

19 إبسويتش تاون 12 نقطة

20 ساوثهامتون 6 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.