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اقتصاد

وزارة التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4% خلال 2024-2025

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن توقعاتها لمعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2024/2025، في ظل التطورات المستمرة التي تشهدها الساحة المحلية والعالمية.

 

توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري

وتوقعت الوزارة، استمرار نمو الناتج ليصل إلى 4% خلال العام المالي 2024/2025، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار تحسن النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الحكومة بتطبيق تدابير فعالة لدعم البناء الاقتصادي وتحفيز نشاط القطاع الخاص.

 

وأشارت إلى أن معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، تأتي مدعومة بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.

 

مؤشر مديري المشتريات

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشرات الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع. هذا وقد استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبع شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.

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على الرغم من تراجُع مؤشر بارومتر الأعمال في الربع الرابع من السنة المالية 2024/2023، مسجلًا أداء أقل من الربع المناظر من العام السابق 2023/2022، بسبب تباطؤ الإنتاج، والمبيعات، والصادرات للشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج والمنتجات النهائية، إلاّ أن المؤشر شهد ارتفاعًا بمقدار نقطة فوق المُستوى المُحايد خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025. ويعزي هذا الارتفاع إلى تحسن في غالبية المؤشرات، خاصة الإنتاج، والمبيعات، والصادرات، واستغلال الطاقة الإنتاجية.

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الاقتصاد المصري وزارة التخطيط توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري القطاع الخاص مؤشر مديري المشتريات

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