مطالب رجال الأعمال من الحكومة تفتح ملف أزمات الاقتصاد المصري.. التضخم والفائدة وسعر الصرف الأبرز، وخبير اقتصادي يحذر من هذا الأمر

أصبحت الأزمات المستمرة التي ما زال يعاني منها الاقتصاد المصري، حديث الساعة في الشارع، في ظل مطالبات عديدة من رجال الأعمال والمستثمرين وخبراء الاقتصاد للحكومة بإيجاد حلول للخروج من الأزمة التي أثرت بشكل سلبي على المواطنين على مدار السنوات الأخيرة.

الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد المصري

وقد أثارت مداخلات ورؤى ومطالب رجال الأعمال والمستثمرين، خلال لقائهم أمس الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، العديد من الملفات الخاصة بالأزمات التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، والتي يأتي في مقدمتها عدم استقرار سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم، وشح الدولار، بالإضافة إلى أسعار الفائدة المرتفعة، ناهيك عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وعدم ضخ عمالة جديدة في الجهاز الإداري للدولة، بجانب غياب القطاع الخاص عن صنع القرار في الدولة.

ويمثل اللقاء الذي يعقد مع نهاية 2024، خطوة مهمة من الحكومة للاستماع إلى رجال الأعمال والمستثمرين ومناقشة الأزمات التي تواجه الاقتصاد، والتعرف على مطالبهم، وهو ما يشير إلى أن الدولة تسعى لإيجاد حلول مناسبة للخروج من الأزمات الاقتصادية.

وخلال الاجتماع كشف المستثمرين ورجال الأعمال، عن أبرز الأزمات التي يعاني منها الاقتصاد، والحلول المناسبة لها لتجاوز الأزمة والنهوض بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، وكيفية تطويره، وسط المرحلة المفصلية التي يمر بها.

هشام طلعت مصطفى وأزمة العجز الدولاري

تحدث رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، عن أبرز الأزمات التي تعاني منها الدولة، والتي جاء في مقدمتها العجز الدولاري السنوي، لأنه له تبعات كبيرة على معدلات التضخم في البلاد، حيث أكد أن القطاع الخاص يدفع في الوقت الحالي فاتورة التضخم المرتفع التي لا ذنب له فيها.

وطالب طلعت مصطفى، بضرورة العمل على تشكيل لجنة تضم البنك المركزي، للقيام بدراسة قدرة تحمل الهياكل التمويلية للشركات للفائدة المرتفعة، مؤكدا على أن الفكر الحكومي يحتاج الي تغيير جوهري للتعامل مع الأزمة، مما يستدعي ضرورة الاستعانة بأصحاب الكفاءات والخبرات في القطاع الخاص لإيجاد حلول مناسبة للأزمات، والتي يأتي في مقدمتها عجز العملة الصعبة في الدولة.

ياسين منصور وحل أزمة الدولار

وعلق رجل الأعمال ياسين منصور، خلال مشاركته في الاجتماع، على أساس مشكلة التضخم في مصر، والتي وصف سعر صرف الدولار هو المتسبب فيها، مشيرا إلى ضرورة وجود أفكار خارج الصندوق حتى يتم حل هذه الأزمة.

وركز ياسين منصور على ضرورة تعزيز أهم مصدري عملة صعبة للبلاد، أولهما تحويلات المصريين في الخارج، التي يجب طرح محفزات لمضاعفاتها، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، أما بالنسبة لثاني المصادر والذي يتمثل في السياحة، فهو عبر إجراء دراسات أوفى للأسواق الدولية، لاستقطاب مزيد من الزوار منها، مشيرًا إلى أن منح الإقامة، أو حتى الجنسية، للأجانب مقابل شراء عقار في مصر غير كافٍ، بل يجب إعطاء الأولوية لإلغاء بعض الضرائب لجذب مشترين من أوروبا وإنجلترا بشكلٍ أساسي.

أحمد عز وأزمات وقف البناء والعمالة

أما رجل الأعمال أحمد عز، فأكد في كلمته أمام رئيس الوزراء، على الأزمات التي يعاني منها القطاع العقاري ومعدلات النمو الاقتصادي المتدنية في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع الحديد يأتي من أبرز الأمثلة على تراجع ديناميكية اقتصاد البلاد، حيث كان معدل الاستهلاك السنوي للحديد عام 2010 يناهز 9.9 مليون طن، بينما بلغ في السنوات الثلاث الأخيرة 6.5 و6.4 و6.2 مليون طن على التوالي.

وتحدث عز عن التراجع الكبير في استهلاك مواد البناء بسبب الضوابط التي وضعتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة على اشتراطات البناء، مما جعل حوالي 70% من المواطنين غير قادرين على البناء، مطالبًا بوضع قواعد لتحفيز وعودة حركة البناء مرة أخرى دون اللجوء للبناء العشوائي، ولم يكتفِ بهذا الأمر فقط، ولكنه طالب بفتح باب التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، لإدخال جيل جديد وأفكار جديدة.

خبير يطالب برفع تلك الشكاوى للجنة عليا

وعلق هاني توفيق الخبير الاقتصادي، على تصريحات رجال الأعمال والمستثمرين وعرض مطالبهم خلال لقائهم بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مؤكدا أنه من الأمور الجيدة الاستماع إلى شكاوى رجال الأعمال، لكن يجب رفع تلك الشكاوى للجنة عليا لتحويلها لبرامج عمل، في وقت زمني محدد.

التعرف على الأزمات وإيجاد حلول لها

ومن جانبه قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن اجتماع رئيس الوزراء مع المستثمرين لعرض مشاكلهم ومطالبهم، من الأمور المهمة التي يجب أن تكون بشكل دوري، للتعرف على تصورات أصحاب الخبرات في الأزمات الاقتصادية وطرح الحلول المناسبة لها.

وضع خارطة طريق لحل الأزمات الاقتصادية

وأكد عامر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن الدولة تعاني من عدة أزمات متتالية، نتيجة التضخم وأزمات سلاسل الإمداد بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تعاني منها دول العالم، مضيفا أن الحكومة يجب وأن تضع تصورات مختلفة يشارك فيها القطاع الخاص لوضع خارطة طريق لحل الأزمات الاقتصادية.

وأشار إلى أن مطالب رجال الأعمال والمستثمرين خلال اجتماعهم مع الدكتور مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، مهمة ويجب النظر فيها بشكل جاد، وحل ما يتناسب مع توجهات الدولة، وعدم النظر إلى المطالب الشخصية، ولكن حل الأزمات التي تصب في الصالح العام للنهوض بالاقتصاد المصري.

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