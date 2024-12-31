حيثيات حبس متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية 3 سنوات بدار السلام.. كلف باستقطاب وإيواء الضحايا.. بيع الكلية بمبلغ 20 ألف جنيه.. وهؤلاء أبرز الضحايا

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الاتجار في البشر بمنطقة دار السلام.

وجاء في الحيثيات أن المتهم قام بالاشتراك مع آخرين بتأسيس جماعة إجرامية منظمة لتجميع الأشخاص دون رضاء منهم بالتحايل استغلالًا لفقر وعوز ضحاياهم بهدف نزع أعضائهم البشرية وبيعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالية دون وازع من ضمير لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.



المتهم قام بايواء الضحايا



وأضافت الحيثيات أن المتهم قام بإيواء عدد من ضحاياه لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لهم قبل إجراء العمليات الجراحية مستغلًا في ذلك حالة ضعفهم وعوزهم وحاجتهم للمال بعد تقديم الوعود لهم بإعطائهم مبالغ مالية نظير موافقتهم على استئصال أعضائهم البشرية بالإضافة إلى 50 جنيهًا يوميًّا تعطى لهم حتى تمام عملية استئصال العضو البشري المطلوب من كل منهم.

وأشار أمر الإحالة أن المتهم تمكن من استئصال الكلية اليسرى لأحد الأشخاص، مما أحدث لديه عاهة مستديمة مستغلًا ضعفه وعوزه للمال إلا أنه تم الكشف عن ذلك التنظيم بعد البلاغ الذي تقدم به شاهد الإثبات الأول حيث تناهى إلى سمعه حال جلوسه على مقهى في دار السلام حوارًا بين المجنى عليه والمتهم يتفقان على بيع عضو من أعضائه مقابل مبلغ مالي.



حديث على مقهي كشف الجريمة



وأضافت الحيثيات أنه خلال جلسات المحاكمة استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد م. ا وقال إنه تناهى إلى سمعه حال جلوسه على أحد المقاهي حوارًا بين المجني عليهما ومتهمان سابق الحكم حيث كانوا يختلفون حول مقابل مادي لبيع كلية وهو الأمر الذي لفت انتباهه وعلم أن أحد المتهمين السابق الحكم عليهم اعتاد الجلوس بالمقهى ويتردد عليه العديد من الشباب بشكل ملحوظ فطلب هو من المجني عليه والمتهم بنزع ملابسهما فرضخا له طوعا وتلاحظ له وجود آثار جروح في الجانب الأيسر للمجني عليه الذي سبق له أن قام بالتبرع بكليته مقابل مبلغ مالي وقدره 15 الف جنيه بتحريض من متهم سابق الحكم عليه، كما أن المتهم كان قد قام بالتبرع في وقت سابق بكليته بمبلغ 15 الف جنيه فأبلغ الشرطة.

وقال المجني عليه "م. ز" بأنه تعرف على المتهم السابق الحكم عليه م. ي أثناء بحثه عن عمل لكسب قوت يومه خاصة أنه ليس لديه مسكن أو أموال تكفي حاجته فعرض عليه ذلك المتهم سالف الذكر بيع كليته مقابل مبلغ 20 ألف جنيه واصطحبه للمتهم السابق الحكم عليه ا. م والذي قام بإيوائه وتسكينه وإعطاءه مبلغ 50 جنيه يوميًا لحين الانتهاء من الفحوص الطبية وإجراء جراحة استئصال الكلية إلا أنه لم يتم الأمر لضبطهم قبل إجراء الجراحة.



زرع كلية أحد الضحايا بسيدة



وقال الشاهد الرابع إنه حال بحثه عن عمل لكسب قوت يومه خاصة أنه ليس لديه المسكن الملائم والأموال التي تكفى حاجته عرض عليه المتهم بيع كليته مقابل 20 الف جنيه فوافقه على ذلك نظرًا لحاجته الشديدة للمال واصطحبه متهم سابق الحكم عليه والذي قام بإيوائه وتسكينه وإعطاءه مبلغ 50 جنيه يوميًّا كان يحصل عليها من المتهم الماثل لحين الانتهاء من الفحوص الطبية وانتهوا منها بالفعل وأجريت جراحة استئصال الكلية اليسرى له وزرعها لسيدة تدعي ن. ف بمستشفى في ميدان الجامع بمصر الجديدة وتقاضى مبلغ 20 ألف جنيه ثم أعيد لمكان تسكينه لحين تماثله للشفاء.



وأشارت الحيثيات إلى أن المحكمة اعتمدت أيضًا على شهادة مجري التحريات الذي شهد بقيام المتهم الماثل والمتهمين السابق الحكم عليهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص في استقطاب الشباب المصري ممن يمرون بأزمات مالية واستغلال عوزهم عن طريق الوعد بإعطاءهم مبالغ مالية نظير الحصول على موافقتهم ببيع أجزاء أجسادهم كلى والقيام بأعمال السمسرة والبيع والشراء للأعضاء البشرية وتسهيل وايواء المتعاملين معهم والسير تحت إشرافهم جميعا بكافة الإجراءات التحاليل والأشعة والجهات الحكومية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء حتى إتمام عملية البيع والنقل ويتزعم أحدهم متهم سابق الحكم عليه ذلك التشكيل مكلفا المتهم الماثل وآخر سابق الحكم عليه باستقطاب الشباب ممن يمرون بأزمات مالية على أن يتولى أحد المتهمين السابق الحكم عليهم عملية التسكين والايواء وقيام أخر سابق الحكم عليه في السير في كافة اجراءات التحاليل والأشعة والجهات الحكومية المعنية بنقل وزراعة الأعضاء فاستصدر أمرًا من النيابة العامة بضبط واحضار المتهم الماثل وتم القبض عليه.

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