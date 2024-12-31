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"تعليم القاهرة" تعلن موعد وقاعات التدريب التربوي والبدني والذهني "معلم مادة"

معلم مادة
معلم مادة
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن موعد وقاعات  التدريب التربوي والبدنى والذهنى  " معلم مادة " للعام الدراسي ٢٠٢٥.

موعد وقاعات التدريب التربوي والبدنى والذهنى “ معلم مادة ”

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن التدريبات تبدأ اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتنتهى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٩.

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، كشوفات أسماء المعلمين المرشحين ضمن الدفعة الرابعة من مسابقة ٣٠ ألف معلم (معلم مادة)، ممن اجتازوا اختبارات التنظيم والإدارة.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى ضرورة المعلمين الذين اجتازوا اختبارات جهاز التنظيم والإدارة  الدخول على رابط لتسجيل البيانات من هنا 

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٣٠ ألف معلم التنظيم والإدارة جهاز التنظيم والإدارة محافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة
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