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خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة معلم مساعد مادة لغة عربية

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية،فيتو

يبحث العديد من الراسبين بوظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل معلم مساعد مادة لغة عربية.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الخميس، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابع للجهاز.

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل معلم مساعد مادة لغة عربية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل معلم مساعد مادة لغة عربية
خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل معلم مساعد مادة لغة عربية

خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل معلم مساعد مادة لغة عربية

 

وعن خطوات الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل معلم مساعد لغة عربية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فهناك عدة طرق يجب اتباعها تتضمن ما يلي:

 

1_الدخول على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الدخول على الرابط هنا.

2- يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع.

3- تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها/ وظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

4- يتم الدخول على وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها بعد إدخال الرقم القومي ورقم الطلب.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

مسابقة جديدة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد 

وكان الجهاز قد أعلن في 28 أبريل الماضى، عن مسابقة جديدة لتلبية حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (18886) في وظيفة معلم مساعد (معلم مادة ) للصفوف الابتدائية (الرابع – الخامس - السادس) للمواد الآتية: (الرياضيات – العلوم – الدراسات الإجتماعية - الحاسب الاّلي – اللغة الإنجليزية  – اللغة العربية) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، وقام بفتح باب التقديم للمسابقة في الفترة من 14 إلى 27 مايو الماضي

 

الامتحانات الإلكترونية 

 ثم عقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات للذين انطبقت عليهم الشروط في الفترة من 28 سبتمبر الماضي حتى 13 نوفمبر الماضي، وأعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني يوم 21 نوفمبر الماضي، ثم أتاح باب التظلم في المسابقة في الفترة من 22 نوفمبر ولمدة أسبوعين.

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