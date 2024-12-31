الثلاثاء 31 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

أسعار الذهب اليوم،
أسعار الذهب اليوم، فيتو

أسعار الذهب، شهدت أسعار الذهب حالة من الارتفاع، بقيمة 10 جنيهات، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 داخل الأسواق ومحلات الصاغة.

 

أسعار الذهب اليوم

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟ 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

اسعار الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4251 جنيهًا للبيع.

 

اسعار الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3720 جنيهًا للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم 

 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

اسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3188 جنيه للبيع.

اسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2480 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب عيار 12 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2125 جنيهًا للبيع.

اسعار الذهب عيار 9

وسجل سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1594 جنيها للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم 

اسعار الذهب 
اسعار الذهب 

الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.
سعر الذهب 
اسعار الذهب 

ماذا تعرف عن الذهب؟ معدن الثراء 

عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

اسعار الذهب 
اسعار الذهب اليوم

استخدام الذهب على مر العصور 

وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

اقرأ التالى: عيار 21 يسجل هذا الرقم، كم وصلت أسعار الذهب صباح اليوم

 

سعر الذهب 
اسعار الذهب 

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فعاليتها.

 

أما اليوم، فيلعب الذهب دورًا جوهريًّا في الصناعات الحديثة والتكنولوجيا مثل صناعة السيارات وتوصيل أسلاكها الكهربائية، بالإضافة للصناعات الفضائية مثل تغطية سطوح الأقمار الصناعية والأجهزة الفضائية لحمايتها من أشعة الفضاء الخارجي، ويستخدم في معظم الأجهزة الحديثة مهما كان نوعها بسبب قدرته الفائقة على التوصيل الكهربائي والحفاظ على فعاليته في مختلف الظروف مما يزيد من جودة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب استخدام الذهب الإستثمار في الذهب أهم أدوات الاستثمار أسعار الذهب اسعار الذهب عيار 21 اسعار الذهب اليوم

مواد متعلقة

قبل بدء عرضه، كل ما تريد معرفته عن المسلسل الكويتي مناير وأربع كناين

أسعار الذهب فى الصاغة مساء اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024
ads

الأكثر قراءة

الأمن يكشف حقيقة وجود حالات اختطاف أطفال والاتجار بأعضائهم فى المحافظات

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

في بيان عاجل، الأرصاد تعلن زحف الأمطار الرعدية على هذه المناطق، وهذا موقف القاهرة

أخبار مصر: إرهابي مصري جنرالًا بالجيش السوري، تسليم عقود وحدات "أرابيسك" بمجرى العيون، مغربي يهز عرش صلاح، أمر باعتقال رئيس كوريا

صراخ وفزع وهروب للملاجئ، شاهد لحظة ضرب تل أبيب بالصواريخ

يصل لـ 4.5 جنيه، انخفاض ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء

وزارة التخطيط تتوقع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 4% خلال 2024-2025

وثائق بريطانية سرية تكشف معلومات حساسة لأول مرة بشأن غزو العراق

منوعات

المزيد

دولارات مزورة تغزو دمشق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

عروض رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

نجاة شخص واحد في حادث الطائرة الكورية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء 31-12-2024

4251 جنيها لهذا العيار، ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 31-12-2024

انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 31- 12- 2024 بالأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 ببداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الأعداد المطلوبة للتعيين في مسابقة وظائف البريد المصري لعام 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء بيت جديد في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

ما هي كيفية توزيع تركة القصر بعد الاستثمار فيها؟، أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 31 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية