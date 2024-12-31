بأمر من "العذراء الجليدية"، فريق ترامب ممنوع من النشر على مواقع التواصل "دون إذن"

طلبت سوزي وايلز، كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، من المرشحين إلى المناصب العليا في الإدارة عدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة مسبقة.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" رسالة وايلز إلى المرشحين المذكورين وتضمن الطلب الرجوع إلى المستشار القانوني للرئيس في البيت الأبيض قبل أي نشر إلى أن يتم تأكيد ترشيحهم من قبل مجلس الشيوخ.

وقالت وايلز في الرسالة: "على الرغم من أن هذا التوجيه قد تم تقديمه سابقا، إلا أنني أذكركم أنه لن يتحدث أي عضو في الإدارة الجديدة أو الفترة الانتقالية نيابة عن الولايات المتحدة أو الرئيس المنتخب نفسه... وبناء على ذلك، يتوجب على جميع المرشحين المحتملين الامتناع عن نشر أي كلمة على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة مسبقة من مستشار الشؤون القانونية للرئيس الجديد".

وبحسب الصحيفة، فقد امتنع مرشحو ترامب عن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم العامة في إشارة إلى الانصياع لتوجيه الإدارة العليا.

وأشارت وايلز التي يطلق عليها لقب "العذراء الجليدية" إلى أنها تقدر "مدى حماس الجميع" للانضمام إلى ولاية ترامب الثانية.

ومنذ فوزه في الانتخابات الأخيرة، كان ترامب يعلن عن تعيينات في فريقه بمعدل غير مسبوق، مفضلا بذلك حلفاءه ورجال الأعمال الناجحين. وأثار بعض المرشحين مخاوف لدى الجمهور والخبراء بسبب افتقارهم إلى الممارسة الدبلوماسية.

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