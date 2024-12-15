سيدات سلة الأهلي يخسرن بطولة إفريقيا للأندية أمام فيروفيارو الموزمبيقي
خسر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت بالسنغال، أمام فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 81-72 في نهائي البطولة إفريقيا للأندية.
وكانت سيدات سلة الأهلي قد تأهلن إلى النهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، بعد الفوز على ڤيل دو داكار السنغالي في نصف النهائي بنتيجة 65-64.
قائمة سيدات سلة الأهلي
وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي: دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا