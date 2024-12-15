الأحد 15 ديسمبر 2024
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رياضة

سيدات سلة الأهلي يخسرن بطولة إفريقيا للأندية أمام فيروفيارو الموزمبيقي

سيدات سلة الأهلي
سيدات سلة الأهلي

خسر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي  بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت بالسنغال، أمام فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 81-72 في نهائي البطولة إفريقيا للأندية. 

وكانت سيدات سلة الأهلي قد تأهلن إلى النهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، بعد الفوز على ڤيل دو ‏داكار السنغالي في نصف النهائي بنتيجة 65-64.‏

قائمة سيدات سلة الأهلي

‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.

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الأهلي سيدات سلة الأهلي بطولة افريقيا للاندية فيروفيارو الموزمبيقي

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