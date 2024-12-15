سيدات سلة الأهلي يخسرن بطولة إفريقيا للأندية أمام فيروفيارو الموزمبيقي

خسر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت بالسنغال، أمام فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 81-72 في نهائي البطولة إفريقيا للأندية.

وكانت سيدات سلة الأهلي قد تأهلن إلى النهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال، بعد الفوز على ڤيل دو ‏داكار السنغالي في نصف النهائي بنتيجة 65-64.‏

قائمة سيدات سلة الأهلي

‏‎‏‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ دينا عمرو- ريم موسى- رنيم الجداوي- ميرال أشرف- تمارا نادر- نادين سلعاوي- يارا أسامة- فريدة وائل- بريانا ماركيز- نديوما كان - ديايشا فير- مادجيجوين سيني.

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