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خارج الحدود

إحباط هجوم إرهابي استهدف مسئولًا كبيرًا في مؤسسة للصناعات العسكرية الروسية

موسكو، فيتو
موسكو، فيتو

أحبط الأمن الفيدرالي الروسي اعتداءً إرهابيًّا خططت له استخبارات كييف، واستهدف مسئولًا كبيرًا في إحدى مؤسسات الصناعات العسكرية الروسية بمقاطعة موسكو.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم اعتقال سبعة مواطنين روس بينهم ثلاثة قصّر في مقاطعتي موسكو وسفيردلوفسك، وإقليم بيرم. المعتقلون راقبوا موقف سيارة الشخص المستهدف، وصنعوا عبوة ناسفة من مكونات أخذوها من مخبأ أرشدتهم إليه استخبارات كييف، وزرعوها على بطن السيارة لتفجيرها".

وكشف الأمن الفيدرالي أن الضالعين في هذا العمل الإجرامي نشطوا بإشراف مباشر من  الاستخبارات الأوكرانية عبر تطبيقات مراسلة دولية، وهو ما تم تأكيده من خلال المعلومات التي تم استخراجها من الأجهزة المضبوطة لديهم، وأشار إلى أن أفراد المجموعة يدلون باعترافاتهم ويتعاونون مع التحقيق.

ويأتي الإعلان عن هذه العملية بعد أسبوع على اعتقال منفذ الهجوم الإرهابي الذي أدى إلى مقتل إيجور كيريلوف قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي بالجيش الروسي بتحريض من الاستخبارات الأوكرانية.

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