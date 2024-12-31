أزمة بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية بسبب الحكام

رابطة الأندية، رابطة الأندية، سادت حالة من الاستياء الشديد بين حكام القسم الأول، بسبب عدم صرف مستحقاتهم عن إدارة مباريات النسخة الأولى من مسابقة كأس رابطة الأندية المصرية، التي أقيمت في الموسم 2021 - 2022 وتوج بها فريق فيوتشر.

وكشف مصدر باتحاد الكرة لفيتو، أن الاتحاد يرفض تماما تحمل بدلات الحكام في بطولة كأس الرابطة، خاصة أن البطولة تتبع رابطة الأندية، لاسيما أنها تشهد مشاركة أندية القسم الأول فقط.

رابطة الأندية ترفض سداد مستحقات الحكام

في المقابل، ترفض رابطة الأندية المصرية تحمل بدلات الحكام في النسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة، وهو ما تسبب في تأخر صرفها حتى الآن وعلى مدى أكثر من عامين، وهو ما تسبب في حالة من الغضب والاستياء الشديد بين حكام القسم الأول أصحاب هذه المستحقات.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة صرف مستحقات الحكام المتأخرة، وفقًا للكشوف التي أعدها جيمس حنا المدير المالي للجنة الحكام الخاصة بمستحقات الحكام، بداية من القسم الأول والقسمين الثاني والثالث للدوري، ومسابقات المراحل السنية المختلفة، والكرة النسائية والصالات.

صرف 9 ملايين جنيه للحكام

وعلمت فيتو أن هاني أبو ريدة سلم مسؤولي لجنة الحكام شيك بقيمة 9 ملايين جنيه، على أن يتم توزيع المبلغ على لجان الحكام بجميع فروع الاتحاد بداية من الأربعاء والخميس المقبلين، للتسهيل على الحكام في صرف مستحقاتهم في أسرع وقت ممكن، والتي تبلغ حوالي 9 ملايين جنيه.

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