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رياضة

تعادل أستون فيلا وبرايتون في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

أستون فيلا، فيتو
أستون فيلا، فيتو

تعادل فريقا أستون فيلا وبرايتون بهدف لكل فريق بالشوط الأول على ملعب «فيلا بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة، من مباريات الدوري الإنجليزي.

أستون فيلا ضد برايتون 

أحرز هدف برايتون سيمون في الدقيقة 12 وهدف أستون فيلا أولي واتكينز في الدقيقة 36.

تشكيل أستون فيلا ضد برايتون في الدوري الإنجليزي


جاء تشكيل أستون فيلا ضد برايتون كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: كونسا- ديوجو كارلوس- باو توريس- لوكاس دين.

وسط الميدان: كامارا- مكجين- يوري تيليمانس.

خط الهجوم: بايلي- أولي واتكينز- مورجان روجرز.

 

تشكيل برايتون 


الحارس الأساسي: فيربروجن.

الدفاع: طارق لامبتي- فان هيك- لويس دانك- إيجور.

خط الوسط: عياري- إنسيسكو- باليبا.

الهجوم: جرودا- جواو بيدرو- سيمون أدينجرا.

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