زهير المترجي أفضل لاعب في مباراة فاركو وسموحة بالدوري

الدوري المصري، حصد زهير المترجي لاعب نادي فاركو جائزة أفضل لاعب في مباراه فريقه أمام سموحة والتي جمعت بينهم اليوم في بطولة الدوري الممتاز.

وخسر فريق سموحة أمام منافسه فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز بستاد حرس الحدود بالمكس.

وتقدم سموحة في الدقيقة 19 عن طريق دوكو دودو، ثم ادرك عمر ناصر هدف التعادل لصالح فاركو لي الدقيق 54 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 80 اضاف زهير المترجي الهدف الثاني ليفوز فاركو باللقاء.

تشكيل فاركو امام سموحة

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حارس المرمى: شيكا.

خد الدفاع: ياسين السيد، عزمي غوما، أحمد شريف، أحمد جمال.

خط الوسط: عمرو ناصر، أحمد محمد، محمود عماد، محمد عز.

خط الهجوم: وليد على، جيفرسون انكادا.

تشكيل سموحة أمام فاركو

وجاء تشكيل سموحة على النحو التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: هشام حافظ، محمد جابر ميدو، محمد رجب الصافي، إسلام جابر.

خط الوسط: دوكو دودو، محمود صابر، كناريا.

خط الهجوم: مصطفي البدري، حسام حسن، عبدالكبير الوادي.

موقف فاركو وسموحة في الدوري الممتاز

وبتلك النتيجة يصل نادي فاركو إلي النقطة 10 خلال مشوار الدوري، بعدما خاض 7 مباريات، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في واحدة، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فاركو 9 أهداف، واستقبلت شباكه 11 أخرى فيما يتوقف رصيد سموحة عند 5 نقاط، بعدما خاض 6 مباريات، فاز في مباراة وتعادل في اثنتين وخسر في 3، وسجل لاعبو سموحة 6 أهداف واستقبلت شباكه 9 أخرى.

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