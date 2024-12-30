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أخبار مصر

كامل الوزير يكشف مفاجأة عن ممدوح حمزة

المهندس ممدوح حمزة،
المهندس ممدوح حمزة، فيتو
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كشف المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن شهادة مهمة لـ المهندس ممدوح حمزة الذي يشرف على عدد من المشروعات القومية، إلي جانب شهادة وزير الإسكان السابق الدكتور عاصم الجزار.

رأي عاصم الجزار في التخطيط العمراني الجديد

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”:"الدكتور عاصم الجزار قال إن المجتمعات العمرانية في الماضي لم تكن مخططة بالشكل الذي يضمن وصول وسائل النقل الجماعي لها ومنها مدينة السلام وبرج العرب والعبور والسادات، لم يصل إليها وسيلة نقل جماعي حتى أكتوبر الماضي، وحاليا هناك وسائل المواصلات الجماعية تصل مع التخطيط العمراني الجديد".

رأي ممدوح حمزة في مشروعات وسائل النقل الجماعي الجديدة

وأشار وزير الصناعة إلى أن الدكتور ممدوح حمزة عندما جاء من الخارج وكلمني كمهندس استشاري كبير، قال لي أنا عايز أزورك قلت له نتقابل في محطة عدلي منصور وركب المترو وقابلته هناك في المحطة، لما دخل المحطة ولقى مترو داخل وإل ار تي خارج والسوبر جيت قدام والأتوبيس الكهربائي قال ده اللي كنت بحلم به لمصر محطة تبادلية كبيرة فيها كافة المواصلات الجماعية.

حلم ممدوح حمزة

وتابع إن ممدوح حمزة ركب معايا ال ار تي وإحنا رايحين العاصمة الإدارية، لقاه بيعدي على العبور والشروق والمستقبل، وبدر والروبيكي، ثم وصلنا للعاصمة الإدارية، قال هو ده اللي كنت بحلم به لمصر أنا كنت متخيل إن الـ إل ار تي ماشي في الصحراء والجبل، قلت له اللي شاف غير اللي سمع.
وتابع إن 200 إلي 250 ألف راكب يوميا يستخدمون القطار الكهربائي الخفيف، معقبا:"مفيش حاجة اسمها فاضي وبينش".


مشروعات يشرف عليها ممدوح حمزة

ولفت الى أن المهندس ممدوح حمزة استشاري مشروع خط سكك الحديدية بئر العبد العريش طابا، والخط الثالث في القطار الكهربائي السريع ومحطة الحبوب في دمياط".

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التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع

وأكد أنه بنهاية 2025 سيتم التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع، وفي إبريل المقبل سنبدأ التشغيل التجريبي بالركاب لمونوريل شرق القاهرة  .
 

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