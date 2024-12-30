كامل الوزير: إحنا دلوقتي بنصنع الدولار بهذه الطريقة

قال المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية: هناك 3405 مصنع حصلوا على تراخيص جديدة خلال 6 اشهر، وما يقرب من 300 مصنع تم إعادة تشغيلهم.

تخفيف الضغط على الدولار

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: "الصناعة تساهم في تخفيف الضغط على الدولار، ولما الناس اتكلمت وعلقت على تصريحي بشأن تصنيع الدولار، أقول لهم أيوا احنا بنصنع الدولار من خلال انتاج وتشغيل المصانع".

نجاح خطة المصانع في تراجع الضغط على الدولار

وأوضح وزير الصناعة:"كنا نستورد مواسير واشياء أخرى بقيمة 2 مليار دولار اذا توقف مصنع النصر للمسبوكات وبالتالي اعادة الانتاج تعيد الحياة وتساهم في توفير الـ2 مليار دولار وبالتالي نحن نصنع الدولار".

أتوبيسات النصر للسيارات

ولفت إلى أن مكونات أتوبيسات النصر للسيارات غالبيتها مصرية، ونعمل على الدخول في تصنيع مكونات الموتور في الأتوبيسات والسيارات التي تخرج من النصر للسيارات".



رسالة للمستثمرين

وأكد: أي مستثمر مصر أو أجنبي أو عربي يريد الدخول في أي مصنع مغلق معنا أو شراءه ليس لدينا أي مشكلة، هدفنا هو توفير الدولار وإتاحة المزيد من فرص العمل للمصريين، معقبا:"المستثمر ممكن ياخد الأرض والمنشأ بالتقسيط".



وأكد: هناك 7700 مصنعا متوقفين على أشياء بسيطة ونعمل على إعادة تأهيلها من أجل العود للتشغيل.

ولفت إلي أن هناك 8000 مصنع من المصانع المتوقفة يعود للعمل بقوة خلال عام 2025.





إغلاق أبواب الفساد

وأكد كامل الوزير:"اليوم نستطيع القول بأننا أغلقنا أبواب الفساد، ومفيش حد من سطلته يقفل مصنع في مصر إلا لو كان فيه خطأ جسيم يؤدي إلي حريق أو شيء يهدد سلامة العاملين، ولا يوجد مجال للفساد حاليا ولا يوجد مستثمر يشتكي من مسئول، ولم يتم إغلاق أي مصنع على مدار الـ 6أشهر الأخيرة".

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