الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كامل الوزير: هنبدأ نجني ثمار اللي صرفناه على البنية التحتية في 2025

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير الصناعة، فيتو
ads

قال المهندس كامل الوزير وزير الصناعة والنقل ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية إن البنية الأساسية التي شيدت في مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، ساهمت في دعم القطاع الصناعي، وهنبدأ نجني ثمار ما تم إنفاقه على البنية التحتية في 2025".

هدف السيسي 

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":"الرئيس السيسي هدفه تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة".

توفير ملايين فرص العمل في قطاع الصناعة

وأضاف:"نستهدف توفير من 7 إلي 8 ملايين فرصة عمل خلال العام المقبل، من خلال دعم القطاع الصناعي لا سيما المصانع الصغيرة والمتوسطة والمتعثرة، وإدماج مصانع بئر السلم في الاقتصاد الرسمي".

عدد المصانع المتعثرة 

ولفت وزير الصناعة، إلي أن في مصر نحو 12 ألف مصنع متعثر، يتم العمل على حل مشكلاتها من خلال تقديم تيسيرات، مؤكدًا أن الدولة تستهدف زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الي 12%  .
 

كامل الوزير: نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة

كامل الوزير: هناك أهمية لإنشاء مصانع ومناطق لوجستية مشتركة في مصر والسعودية

مبادرة دعم الصناعة

وأشار إلى أن هناك مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر، استفاد منها 9 اَلاف مصنع، والمبادرة الجديدة تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كامل الوزير وزير الصناعة السيسي قطاع الصناعة المصانع المتعثرة رئيس الوزراء

مواد متعلقة

في الأتوبيس.. إلى الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: نقل ولاية كل الأراضي الصناعية الجديدة للهيئة

كامل الوزير: هناك أهمية لإنشاء مصانع ومناطق لوجستية مشتركة في مصر والسعودية
ads

الأكثر قراءة

وزير الداخلية يعلن حالة الطوارئ القصوى خلال الفترة المقبلة 

آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامات

الأهلي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى السويحلي الليبي

الصحة: 3 نصائح للوقاية من الإصابة بالفيروسات التنفسية المنتشرة في الفترة الحالية (فيديو)

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

نشر مذكرات جديدة بخط صدام حسين تطرق فيها إلى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

منوعات

المزيد

القبض على مدرب كرة قدم بتهمة اغتصاب ابنته والتسبب في حملها

أسعار الجبنة بمناسبة رأس السنة في الهايبر ماركت (صور)

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس بالأسواق اليوم الاثنين 30/ 12/ 2024

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

المزيد

انفوجراف

حقيقة تعرضه لمحاولة اغتيال وماذا قال عنه عادل إمام ونجيب محفوظ.. أسرار في حياة إمبراطور الأغنية الشعبية أحمد عدوية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هي الصدقة، وفضائلها وأنواعها في الإسلام؟

تفسير حلم الشجرة في المنام وعلاقته بالخير والرزق الوفير

الإفتاء: التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا لهذا السبب

المزيد
الجريدة الرسمية