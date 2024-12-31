الأربعاء 01 يناير 2025
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اقتصاد

رسوم ومصاريف حساب التوفير في البنك الزراعي

البنك الزراعي
البنك الزراعي

كشف البنك الزراعي عن تفاصيل حساب التوفير المقدم لعملاء البنك في كل الفروع.

وأوضح البنك أنه حساب ادخارى يتم فتحة للأفراد الطبيعيين فقط ويمنح للعميل عائد ربع سنوى "كل 3 أشهر".
 

الحد الأدنى لفتح الحساب هو 100 جنيه ومصاريف فتح الحساب هى 25 جنيها.
لا يتم إصدار دفتر شيكات على الحساب.
مصاريف فتح الحساب: 25 جم
مصاريف خدمة الحساب تخصم سنويا: 60 جنيها.
مصاريف كشف الحساب كل 3 أشهر 60 جنيها.
سعر العائد 6.25% سنويا.
يتم إصدار بطاقة خصم فورى للاستخدام فى السحب النقدى والإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلى وايضا استخدامها فى المشتريات من خلال التجار فى مختلف المحال التجارية.
 

فيما تشمل الأوراق المطلوبة لفتح حساب التوفير من البنك الزراعي مايلي:

 صورة البطاقة الشخصية السارية 

فى حالة فتح الحساب لقاصر يجب إحضار شهادة الميلاد
يمكن فتح الحساب للشباب بداية من سن 15 عاما ببطاقة الرقم القومى.
 

بطاقة ميزة البنك الزراعي

ومن جانب آخر يصدر البنك الزراعي المصري بطاقة ميزة – الزراعي المدفوعة مقدمًا للمدفوعات الحكومية لجميع المواطنين المصريين من سن 16 سنة وتستهدف كافة المواطنين غير المتعاملين مع البنوك لاستخدامها في كافة المدفوعات الحكومية الإلكترونية وعبر الإنترنت.

 

بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية

وتشمل قائمة خصائص بطاقة ميزة الزراعي للمدفوعات الحكومية من البنك الزراعي العديد من المهام حيث  تستخدم في المدفوعات الحكومية إلكترونيًّا من خلال:

 

1- ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي يتعامل معها المواطنين.

2- عبر الإنترنت من خلال المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

وتضم قائمة المميزات في بطاقة ميزة الزراعي ما يلي:

 

مميزات بطاقة ميزة الزراعي 

تصدر البطاقة مجانًا وبدون مصاريف سنوية.

إمكانية استخدامها بواسطة ماكينات الـ POS بجميع الوزارات والجهات الحكومية.

تنفيذ كافة المعاملات عبر المواقع الإلكترونية للحكومة الإلكترونية.

سهولة الإيداع من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM.

سحب نقدى من ماكينات الـ POS داخل فروع البنك الزراعي المصري.

لا تتطلب فتح حساب بنكي.

الحد الأقصى للرصيد 20 ألف جنيه.

الحد الأقصى للشراء 15 ألف جنيه.

مدة صلاحية البطاقة 3 سنوات.

 

المستندات المطلوبة

بطاقة الرقم القومي

تفعيل بطاقة  ميزة الزراعي من خلال ماكينات الـ POS بفروع البنك.

 

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