تحت شعار مصر للجميع، انطلاق مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية بالعاصمة الإدارية

انطلق، مؤتمر تدشين حزب الجبهة الوطنية، تحت شعار مصر للجميع، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من السياسيين والشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وكان من بين الحضور، وكيل مجلس النواب محمد أبو العينين، وفريدة الشوباشي وجمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومحمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومحمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، وطلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، طاهر ابو زيد محمد ابراهيم منصور رئيس حزب النور، وأحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

مشاركة الأحزاب السياسية

كما شارك من الأحزاب السياسية حزب مستقبل وطن حيث شارك كل من النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، الأمين العام، والنائب علاء عابد، والنائب إيهاب الطماوي، والنائب خالد عبد العظيم، ومن حزب النور شارك محمد إبراهيم منصور رئيس الحزب، والنائب أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، كما شارك من حزب الشعب الجمهوري النائب محمد صلاح أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وشارك المستشار رضا فرحات رئيس حزب الاتحاد وجيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، والنائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب المؤتمر.

وزير الإسكان السابق

يشار إلى أن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق أكد، أن الحزب الجديد يسعى لإيجاد أرضية مشتركة تجمع كل التوجهات والأطياف لمواجهة التحديات الراهنة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، وسيكون بيتا للخبرة من خلال ضمه لمجموعة متميزة من الخبراء والمتخصصين في كافة المجالات والقضايا.

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كما أن الحزب يسعى للانخراط في المجتمع والوصول لكل مصري في مختلف المحافظات حتى يتسنى له التعبير عن آراء وطموحات ومتطلبات كل مواطن على أرض مصر.

وأوضح وزير الإسكان السابق أن الحزب الجديد يؤسس رؤيته على نهج متوازن يحتفظ فيه بمسافة واحدة بين الموالاة والمعارضة، ويكون صوت العقل والحكمة الذي يحقق المصلحة العليا للوطن، وكذلك الاستناد على نهج يقوم على واقعية الطرح والصدق في الوعود.

كما أشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن حالة الرضا الشعبي عن الحياة السياسية وخصوصا الحزبية بمصر ليست كما يجب أن تكون، وتحتاج إلى جهد سياسي كبير حتى تحقق طموحات ومصالح المواطنين وزيادة المشاركة الفاعلة، وهو ما يسعى الحزب الجديد لتحقيقه تفعيلا للمادة الخامسة من الدستور التي جاء بها أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية.

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