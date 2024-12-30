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محافظات

أحياء الإسكندرية تكثف جهودها لاستقبال عيد الميلاد والكريسماس

الإسكندرية
الإسكندرية

 

كثفت الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمحافظة الإسكندرية استعداداتهم لاستقبال احتفالات عيد الميلاد المجيد والكريسماس. 

 

وشهدت كافة دوائر المحافظة حملات مكثفة لتحسين الخدمات، وتنظيم الشوارع، وتزيين المناطق الرئيسية بالأضواء والديكورات المبهجة.

وتهدف الجهود المبذولة إلى توفير أجواء احتفالية مميزة للمواطنين والزوار خلال موسم الأعياد، مع التأكيد على رفع مستوى النظافة، وتكثيف حملات الرقابة لضمان سلامة واستمتاع الجميع بهذه المناسبة السعيدة.

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وفى حى وسط،  وجه الدكتور مصطفي العرابي رئيس حي وسط إدارة الكهرباء،وجميع الإدارات المعنية بالحي بالمرور والاطمئنان علي حالة الإضاءة العامة والنظافة امام جميع  الكنائس  البالغ  عددها ٤٥ كنيسة 

  حيث قامت إدارة الكهرباء بالمرور على بعض الكنائس ومنها الكنيسة المرقسية بمحطه الرمل عقب صيانتها،وتأمين  الإضاءة بكنيسه سان مارك،وكنائس شارع  الجوازات بالعطارين، وكنائس الشهيدين،الانبا إبرام،الرسولية،  ماري جرجس،العذراء ,شجرة الدر، الملاك ميخائيل،والانجلية بمحرم بك.

 

كماقامت في السياق ذاته إدارة الحدائق  بتقليم الأشجار  بكنيسة الكاثوليك بشارع كليه الطب بمحطه الرمل  وبالكاتدرائية شارع  العطارين،بالإضافة الي الي المرور بمحيط كنائس محرم بك،وكنيسة الانبا تكلا بالابراهمية، وكنيسة الحلمية وذلك للقيام بأعمال النظافة اللازمة  وتقليم الاشجار،وجاري العمل.


يأتي ذلك وفقا لتكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية برفع كفاءة محيط الكنائس استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

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بمحافظة الاسكندرية والكريسماس عيد الميلاد المجيد الفربق احمد خالد

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