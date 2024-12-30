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خارج الحدود

ميراث حكم الأسد، لحظة اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة حلب (صور)

مقبرة جماعية فى حلب،
مقبرة جماعية فى حلب، فيتو

أعلنت وزارة الداخلية السورية عبر حسابها على فيسبوك اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة ‎حلب، حيث أفادت أن أحد المواطنين أبلغ قيادة الشرطة بوجود مقبرة جماعية تضم المئات من الجثث.

اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة حلب السورية

فيما توجه العميد أحمد لطوف قائد شرطة محافظة حلب إلى الموقع للكشف عن الحالة، وتم إبلاغ فرق الدفاع المدني للتوجه إلى المكان، حيث سيتم العمل على تحديد هوية الجثث من خلال فحص الحمض النووي “DNA”.

لحظة العثور على المقبرة الجماعية، فيتو
لحظة العثور على المقبرة الجماعية، فيتو

 ونشرت وزارة الداخلية السورية، صورا لتواجد قائد الشرطة في موقع اكتشاف المقبرة الجماعية في حلب.

وعلى صعيد الأوضاع الداخلية سياسيا، أعلن عن تشكيل لجنة تحضيرية تضم سبعة أعضاء، بينهم امرأة، للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، الذي يهدف إلى تعزيز الحلول السياسية للأزمة السورية.

الائتلاف السوري يرفض المشاركة فى الحوار الوطنى

في المقابل، صرح مصدر في الائتلاف الوطني السوري رفض الائتلاف المشاركة في المؤتمر، إذا ما تمت دعوة أعضائه بصفة فردية وليس كمؤسسة سياسية. وأكد المصدر أن الائتلاف يرى نفسه ممثلًا سياسيًا للمعارضة السورية، ويطالب بالتعامل معه على هذا الأساس.

مقبرة جماعية في مدينة ‎حلب، فيتو
مقبرة جماعية في مدينة ‎حلب، فيتو

ويأتي تشكيل اللجنة ضمن خطوات جديدة تسعى لإطلاق حوار وطني شامل، وسط تباين في مواقف الأطراف المختلفة بشأن آليات المشاركة.

 

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مدينة حلب مقبرة جماعية العميد أحمد لطوف حلب وزارة الداخلية السورية

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