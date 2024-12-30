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رئيس حي غرب تتفقد سوق اليوم الواحد بشارع القفال

سوق المزراعين لليوم
سوق المزراعين لليوم الواحد بالإسكندرية

 

شهدت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية  اليوم الأول  من سوق اليوم الواحد، والذي يتم إقامته علي مدار يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع بشارع القفال، وذلك بحضور سكرتير عام الحي.

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يأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق احمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية وفي إطار مبادرة أسواق اليوم الواحد

هذا وقد اشتمل السوق علي  ٢٣ منفذا لبيع السلع الأساسية واللحوم والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة، وذلك لتسهيل وصول المنتجات مباشرة الي المستهلك باسعار مخفضة

هذا وقد شهد السوق إقبالا كبيرا من المواطنين، وأثنت رئيس الحي علي جودة السلع المقدمة للمواطنين

كما تفقدت رئيس الحي سيارة خدمات المركز التكنولوجي المتنقل وخدمات الفرق الطبية للمبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة كما تم الكشف والتحاليل المجانية للمواطنين المترددين علي السرق
وجاء ذلك بوجود مديري ومسئولي تموين غرب والمتابعة الميدانية وإشغال الطريق والكهرباء والعلاقات العامة ومشروعك ومركز التنمية المحلية وتكافؤ الفرص بالحي.

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المهندسة زينب السيد رئيس حى غرب بالاسكندرية أسواق اليوم الواحد

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