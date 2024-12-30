الإثنين 30 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع جهود مواجهة سوء الأحوال الجوية

الإسكندرية
الإسكندرية

 

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، مكلفا  جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

 

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وأوضح الفريق أحمد خالد أن هناك تدخل فوري من جميع الأجهزة التنفيذية لرفع تجمعات مياه الأمطار الغزيرة فور حدوثها خاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها.  

وفي هذا الصدد؛ رصدت غرفة عمليات المحافظة بعض التجمعات لمياه الأمطار في مناطق مثل:( شارع شهر العسل بمنطقة البيطاش بنطاق حي العجمي، وخورشيد الطريق الزراعي حي شرق، مساكن الشباب بطوسون، وكذا محيط الأكاديمية منطقة طوسون بنطاق حي المنتزه ثان، وشارع بن عقيل بنطاق حي المنتزه أول، وطريق إسكندرية_ مطروح الساحلي برج العرب) وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالتعامل الفوري.

نظرا للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي أفادت بسوء الأحوال الجوية.

وكان قد أعلن الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة غدا الأثنين 30 ديسمبر بجميع المدارس الحكومية والخاصة، والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.

وأصدر محافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5٪ وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عام إجازة استثنائية غدا الأثنين 30 ديسمبر.

ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديري المديريات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

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الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية الاحوال الجوية طقس

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