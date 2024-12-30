سام مرسي أساسي، التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي وإبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي، أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لـ تشيلسي وكيران ماكينا مدرب فريق إيبسويتش تاون تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة التي تجمعهما في الجولة الـ 19 من الدوري الانجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي أمام إيبسويتش تاون

تشكيل إيبسويتش تاون أمام تشيلسي

موعد مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الانجليزي

تنطلق مباراة إيبسويتش تاون ضد تشيلسي اليوم الإثنين، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون

أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن بث مباراة تشيلسي وإيبسويتش تاون عبر قناة BeIN Sports HD2.

ترتيب تشيلسي وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

يدخل تشيلسي لقاء اليوم محتلًا المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على القمة وتعزيز موقعه في سباق المنافسة على اللقب.

في المقابل يعاني إيبسويتش تاون هذا الموسم، إذ يحتل المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، ويطمح لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في صراع البقاء بالدوري الانجليزي الممتاز.

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