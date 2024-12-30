نقابة الصحفيين بالإسكندرية تكرم وكيل التموين تقديرًا لجهوده

نظمت نقابة الصحفيين بالإسكندرية برئاسة الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، لقاء بحضور اعضاء مجلس إدارة النقابة وعدد من الصحفيين مع المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية و المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى

وذلك تقديرا لدور ا المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية لما حققته المديرية من انجازات خلال هذه الفترة الهامة والحساسة والتى شعر بها المواطن السكندرى وساهمت فى استقرار القطاع التموينى بالاسكندرية

و تقديرا لدور ا المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى لتفعيل الدور الاعلامى للمديرية فى إبراز المجهودات المبذولة للانشطة التموينية المختلفة من خلال البيانات الاعلامية الاحترافية و تغطية لجميع الاحداث وكذلك نشر هذه المجهودات والانجازات من خلال منابر الاعلام المختلفة من صحف ورقية ومواقع خبرية واذاعة وتليفزيون

و افتتحت اللقاء الدكتورة هدى الساعاتى وكيل النقابة بتقديم اللقاء وتقديم السادة الضيوف وشكرهم على تلبية الدعوة

و بدأت فعاليات اللقاء بكلمة رزق الطرابيشى نقيب الصحفيين بكلمة ترحيب وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية و معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى واوضح مدى التعاون المشترك والبناء بين النقابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية الدائم لخدمة رسالة الصحافة وبالتالي للوصول بمردود ايجابى لدى المواطنين

و فى كلمته قدم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية الشكر لمجلس إدارة نقابة الصحفيين وقام بسرد واستعراض مجهودات المديرية التى قدمت للمواطنين منذ توليه المهمة والتى تقدر بخمسة أشهر

و استعرض التحديات التى تقابل العمل الرقابى للمديرية وكيفية التعامل معها والعمل على حلها

و عن تجربة سوق اليوم الواحد والتى كانت محافظة الإسكندرية رائدة فى تنفيذها والتى بلغت حتى الأن عدد ٦ أسواق على مدار الاسبوع بالإضافة إلى سوق المزارعين التابع للغرفة التجارية

و تم استعراض الجدول الزمني الاسبوعى للأسواق وهو ما يلى السبت والاحد من كل أسبوع،سوق اليوم الواحد بمنطقة سيدى جابر ومنطقة العجمى الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع سوق اليوم الواحد بمنطقة محمد نجيب ومنطقة الورديانالأربعاء والخميس من كل أسبوع سوق اليوم الواحد بمنطقة المندرة ومنطقة المنشية

و الخميس سوق المزارعين لليوم الواحد بمنطقة محطة الرمل

كما نوه على مجهودات المديرية من خلال المبادرة الرئاسية بداية وتغطية جميع أحياء المحافظة بقوافل تموينية متكاملة الخدمات

و فى كلمته بفعاليات اللقاء وجه المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى الشكر والتحية لنقيب رزق الطرابيشى رئيس النقابة و الوكلاء و السادة اعضاء مجلس الإدارة واعضاء الجمعية العمومية وجميع السادة الصحفيين على الدعوة الكريمة وحفاوة الاستقبال والضيافة

و استعرض المهندس محمود القلش مجهودات مركز الإعلام والاتصال السياسى لمديرية التموين والتجارة الداخلية وتواصله الدائم مع الصحافة الورقية والرقمية والمواقع الخبرية والإذاعة والتليفزيون لابلاغ رسالة المديرية ومجهوداتها التى تبذل من أجل المواطنين كذلك رصد الشائعات وتحليلها والرد عليها بالإضافة إلى تلقى الشكاوى وفحصها والرد عليها فى وقت قياسى

و تم فتح باب المناقشة العامة فى جميع مجالات القطاع التموينى من خلال السادة الصحفيين وقد تم الرد عليها من خلال المهندس السيد حرز الله وكيل الوزارة

و فى نهاية اللقاء الذى اتسم بالتفاهم الشديد فى جو من الود والاحترام قام مجلس ادارة نقابة الصحفيين بالاسكندرية برئاسة رزق الطرابيشى نقيب الصحفيين بتقديم درع نقابة الصحفيين باسم المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندريةو درع نقابة الصحفيين باسم المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسى لمديرية التموين والتجارة الداخلية

على المجهودات المبذولة المتميزة والمثمرة فى سبيل اسعاد المواطن السكندرى

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