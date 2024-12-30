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رياضة

8 مواجهات نارية تنتظر الزمالك في يناير

الزمالك
الزمالك

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهات نارية خلال شهر يناير المقبل، حيث سيخوض الفريق 8 مباريات في جميع البطولات.

 

الزمالك 
الزمالك 

مباريات الزمالك في شهر يناير 2025

وجاء جدول مباريات الزمالك في شهر يناير كالتالي:

المصري في بطولة كأس الكونفدرالية، يوم 5 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك ضد الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة، دور الـ 32 من بطولة كأس مصر يوم 9 يناير في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية، يوم 12 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم 16 يناير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

 إنييمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية يوم 19 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مودرن سبورت في بطولة الدوري الممتاز يوم 23 يناير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجونة في بطولة الدوري الممتاز يوم 27 يناير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز يوم 31 يناير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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