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حاسبات ومعلومات جامعة دمنهور تطلق فعاليات الملتقى الأول للتكنولوجيا غدًا

جامعة دمنهور، فيتو
جامعة دمنهور، فيتو

تطلق كلية الحاسبات والمعلومات جامعة دمنهور فعاليات الملتقى الأول للتكنولوجيا غدا الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤، بمقر كلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية، بمشاركة مجموعة متميزة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال التكنولوجيا، منها وزارة الاتصالات والمعلومات، عالم رقمي، Microsoft، ITI، TIEC، ITIDA، GATEIN Technology، Origin، ZeroSploit، AHBS، Creativa، ومجموعة من الخبراء الأكاديميين والشركات الفاعلة في سوق العمل.

 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، الدكتور ماجد شعلة - نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى مبروك - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور عمرو أبو هاني - قائم بعمل عميد كلية الحاسبات والمعلومات "رئيس الملتقى"، الدكتور صابر شحاته - وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب "مقرر الملتقى".

 

كما سيتضمن الملتقى العديد من الفعاليات المتنوعة تشمل ورش عمل، معارض تقنية، جلسات نقاشية، فضلا عن تقديم فرص تدريب وتوظيف"

 

الملتقى التكنولوجي الأول يعمل على تنمية مهارات الطلاب لتجهيزهم لسوق العمل 

من جانبه أكد "أبو هاني" أن هذا الملتقى يكتسب أهمية كبرى في الوقت الراهن، وذلك لأهميته في المساهمة في ربط الدراسة بالجامعة بسوق العمل من خلال تنمية مهارات الطلاب، وتمكينهم من الحصول على فرص تدريب ووظائف مناسبة، بالإضافة إلى تفعيل دور الجامعة كشريك أساسي في دعم وبناء الاقتصاد الوطني، ورؤية مصر 2030 فيما يخص الأهداف التعليمية وبناء قدرات الخريجين وربطهم بسوق العمل واحتياجاته.


أهمية الذكاء الاصطناعي في مستقبل التكنولوجيا 

وأوضح "أبو هاني" أن الملتقى سيتضمن عدة ندوات وجلسات حوارية تتعلق بموضوعات  الذكاء الاصطناعي التوليدي الثورة القادمة في الإبداع والتكنولوجيا، مستقبل الذكاء الاصطناعي للمبتكرين"، الأمن السيبراني، رحلة في الذكاء الاصطناعي.

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