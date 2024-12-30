تعادل فريقا بيراميدز والجونة سلبيا بالشوط الأول بالدوري المصري

تعادل فريقا بيراميدز والجونة سلبيا بالشوط الأول خلال لقاء الفريقين على استاد خالد بشارة في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل الجونة أمام بيراميدز

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا، أحمد العش، أحمد حسام، أليو جاتا.

خط الوسط: بلال السيد، عبد الجواد تعلب، نور السيد.

خط الهجوم: أوجو صامويل، أونو راندريانانتياينا، علي الزاهدي.

ويتواجد على دكة بدلاء الجونة: حسن شاهين، أحمد شوشة، عصام صبحي، رضا صلاح، حسام إيفونا، أحمد عبد الرسول، أحمد رضا، مازن ياسر وشامسو كابير.

تشكيل بيراميدز أمام الجونة

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة

وجاء تشكيل الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس - فيستون ماييلي

ترتيب بيراميدز والجونة بالدوري

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة.

ويحتل فريق الجونة المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.



ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

1 الزمالك 14 نقطة

2 الأهلي 11 نقطة

3 بيراميدز 11 نقطة

4 سيراميكا كليوباترا 11 نقطة

5 المصري البورسعيدي 11 نقطة

6 زد إف سي 9 نقاط

7 الاتحاد السكندري 9 نقاط

8 بتروجيت 8 نقاط

9 غزل المحلة 8 نقاط

10 طلائع الجيش 8 نقاط

11 فاركو 7 نقاط

12 الإسماعيلي 6 نقاط

13 الجونة 6 نقاط

14 حرس الحدود 6 نقاط

15 سموحة 5 نقاط

16 إنبي 5 نقاط

17 البنك الأهلي 5 نقاط

18 مودرن سبورت 4 نقاط

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