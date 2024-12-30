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رياضة

الدوري المصري، يوسف أوباما يقود هجوم بيراميدز أمام الجونة

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الجونة في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجونة في الخامسة من مساء اليوم على استاد خالد بشارة في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري.

وجاء تشكيل الفريق السماوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - بلاتي توريه - صديق إيجولا  

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

شريف إكرامي - يوسف نادر - أحمد ميهوب - عبد الرحمن مجدي - طارق علاء - يوسف أسامة - دودو الجباس - فيستون ماييلي

 

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الجونة استعدادا لمواجهة الجونة في إطار مباريات الدوري الممتاز.

مباراة الجونة وبيراميدز 

الدوري المصري، يحل فريق بيراميدز ضيفًا على الجونة في الخامسة مساء اليوم الإثنين بملعب خالد بشارة ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري الممتاز.

 

ويحتل فريق بيراميدز الترتيب الثالث بجدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة وهو نفس رصيد الأهلي الذي يسبقه بفارق الأهداف وخلفه سيراميكا والمصري بنفس الرصيد بفارق الأهداف.

ويعيش الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفنى لفريق بيراميدز، فى حيرة بسبب إصابة ١١ لاعبا، هم رمضان صبحى الذى يعاني من إصابة في العضلة الضامة ويتم تأهيله حاليًّا مع الجهاز الطبي، وأحمد سامي والذي يعاني من شد في السمانة تعرض له خلال لقاء الإسماعيلي، وأسامة جلال والذي يعاني من شد في الخلفية، ويجري حاليًّا برنامجه التأهيلي، ومهند لاشين ويعاني من إصابة في الركبة، ومحمود دونجا والذي يجري التأهيل من إصابة الركبة، ومحمد رضا بوبو الذي يعاني من نزلة برد، وأيضًا عماد ميهوب ومصطفى فتحي، قبل أن ينضم إليهم مروان حمدي وماييلى وكريم حافظ.


أما اللاعب الثانى عشر المقرر غيابه فهو إبراهيم عادل ولكن بسبب الإيقاف، حيث قرر يورتشيتش عدم مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق وتدريبه منفردًا حتى إشعار آخر، كما وقع مسؤولو نادي بيراميدز غرامة مالية على اللاعب قيمتها ٥٠ ألف جنيه، وذلك لاعتراضه على استبداله في الدقيقة ٨١ من مباراة فاركو.
 

عقوبة إبراهيم عادل 


 

ووقع مسؤولو نادي بيراميدز غرامة مالية على لاعب الفريق إبراهيم عادل قيمتها 50 ألف جنيه، وذلك لاعتراضه على استبداله في الدقيقة 81 من مباراة فاركو يوم الأربعاء الماضي بالجولة السادسة بالدوري والتي انتهت بفوز الفريق السماوي بثلاثية نظيفة.

وتعد مباراة بيراميدز ضد الجونة البروفة الأخيرة للفريق السماوي قبل لقاء الترجي في دوري أبطال أفريقيا.

 

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الدوري الممتاز بيراميدز نادي بيراميدز يوسف أوباما مباراة الجونة وبيراميدز

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