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أخبار مصر

الحكومة: تخطيط أراضٍ جديدة للتنمية المستقبلية بالساحل الشمالي الغربي

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

الساحل الشمالي الغربي، استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عددًا من الأراضي المقترحة للتنمية المستقبلية على طول الساحل الشمالي الغربي.

وأكد الوزير أن هذه الأراضي تمثل فرصًا استثمارية واعدة لمشروعات سياحية وتجارية وخدمية، بما يعزز مكانة الساحل الشمالي كوجهة استثمارية مميزة في مصر. 

كما أشار وزير الاسكان المهندس شريف الشربيني إلى أن المخططات تستهدف الاستفادة من المزايا الطبيعية والجغرافية لهذه المنطقة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة.

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الساحل الشمالي الغربي المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولي الساحل الشمالى

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