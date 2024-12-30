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محافظات

لحظة إنقاذ سكان عقار محتجزين بعد انهيار السلم فى الإسكندرية

سكان عقار محتجزين
سكان عقار محتجزين بعد انهيار السلم فى الإسكندرية

شهدت منطقة الحضرة البحرية وسط محافظة الإسكندرية، انهيار سلم أحد العقارات بالمنطقة، والتسبب فى احتجاز أسرة مكونة من ثلاثة أفراد فى أحد الطوابق بالعقار فى المنطقة دون وجود أى إصابات بشرية فى الأرواح. 

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وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وحى وسط بلاغا يفيد بسقوط سلم عقار شارع بلال بن رباح بالحضرة البحرية باب شرق وسط المحافظة، مما تسبب في احتجاز أفراد أسرة داخل العقار، دون وجود أى إصابات بشرية فى الأرواح. 

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان البلاغ والدفع بسيارات الإطفاء والإسعافات، وتوجه الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط  إلي موقع العقار  ترافقه المهندسة سكرتير عام الحي والإدارات المعنية.

 

حيث تبين أن العقار عبارة عن دور ارضي+3 أدوار علوية، كما تبين سقوط سلم العقار واحتجاز أسرة مكونة من 3 أفراد، وقد تم إنزالهم بمعرفة الحماية المدنية باستخدام السلم  دون وقوع إصابات، وتبين أن العقار صادر له قرار ترميم وإزالة رقم 253 لسنة 2004.

وشهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة فى المحافظة، وانتشار سيارات الصرف الصحى والعاملين بها لرفع تراكمات مياه الأمطار من شوارع وميادين المحافظة. 

أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية على رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا.

وكلف الفريق أحمد خالد جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية، وذلك بالتنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي.
كما وجه سيادته المسئولين بغرفة عمليات المحافظة، ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة جراء ذلك.

هذا وقد كثفت الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها. هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

جدير بالذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة وهي كالتالي: 
 

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الدكتور مصطفى العرابي حي وسط محافظة الإسكندرية منطقة الحضرة البحرية

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