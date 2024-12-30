وزير الداخلية: نتعامل بكل حسم مع كل من تسول له نفسه تهديد الأمن والاستقرار

أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على أن ثوابت الخطط الأمنية يأتى فى مقدمتها الاهتمام بتوفير مناخ آمن للمواطنين تزامنًا مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.

تجهيز السيناريوهات المحتملة للتعامل مع المواقف الطارئة

وشدد وزير الداخلية خلال اجتماعه مع مساعديه، على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية والإهتمام بالمظهر الانضباطى بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بحالة الإستقرار الأمنى بالاضافة الى اعتماد خطط مستدامة لانتشار القوات والدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم فى سرعة الاستجابة الأمنية والانتقال واحتواء أية أمور طارئة.

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