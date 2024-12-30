مساعد وزير الأوقاف لشئون الحوكمة يترأس اجتماعًا لتطوير مستشفى الدعاة

ترأس الدكتور عبد الرحيم عبد الناصر عبد اللاه، مساعد وزير الأوقاف لشئون الحوكمة والإصلاح الإداري، اجتماعًا موسعًا لمجلس إدارة مستشفى الدعاة ؛ لمناقشة تطوير الخدمات الطبية وتعزيز الأداء المؤسسي، بمشاركة قيادات بارزة من الوزارة والجهات ذات الصلة.

تطوير مستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف

استهل الدكتور عبد الرحيم الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية مستشفى الدعاة بوصفه صرحًا طبيًّا تابعًا لوزارة الأوقاف، وأهمية دوره الحيوي في خدمة المجتمع.

وشدد على ضرورة التكامل بين الكوادر الطبية والإدارية لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تلبي احتياجات المواطنين، وتعزز الثقة في أداء المستشفى.

كما استعرض اللواء طبيب ياسر حسن، رئيس مجلس إدارة المستشفى، أبرز الإنجازات المحققة والخطط المستقبلية لتطوير الأداء الطبي والإداري.

وتناول الدكتور حازم عبد المحسن عبد الغني، نائب رئيس مجلس الإدارة، التحديات التي تواجه التخصصات الدقيقة مثل أمراض القلب، مؤكدًا أهمية توفير الدعم اللازم لتطويرها.

مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية

وناقش أحمد عطية محمد أبو الوفا، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، دور الهيئة في دعم المشروعات التطويرية للمستشفى.

وقدم الدكتور طارق عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، رؤية حول أهمية التنسيق بين إدارات الوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما عرض علاء حلمي محمد مرعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية، تقريرًا عن الميزانيات والخطط المالية المخصصة للمستشفى.

وتناول الدكتور أحمد عبد الرؤوف محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون البر والأوقاف، الجوانب الاجتماعية والخيرية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

واختتم الاجتماع بتأكيد أهمية الاستمرار في تنفيذ الخطط التطويرية للمستشفى والعمل بروح الفريق؛ لتحقيق رؤية وزارة الأوقاف في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز دور الوزارة في خدمة المجتمع.

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