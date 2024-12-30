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رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة زد أمام بتروجيت في الدوري المصري

فريق زد إف سي، فيتو
فريق زد إف سي، فيتو

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي تشكيل فريقه لمواجهة بتروجيت التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم الإثنين بستاد القاهرة الدولي بالجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل زد أمام بتروجيت

يبدأ فريق زد مباراته أمام بتروجيت بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمي: علي لطفي  

الدفاع: مصطفى العش - أحمد طارق - أحمد عبد النبي - محمد أشرف 

الوسط: حمدي علاء - أحمد الصغيري - أحمد عادل - ماتا ماجاسا - 

الهجوم: البانوبي - ديلسون

 

ويسعي زد لاستعادة الانتصارات اليوم أمام بتروجت بعد تعادله في الجولة السابقة أمام إنبي بدون أهداف، فيما يسعي بتروجت بقيادة سيد عيد لمواصلة صحوته بعد تحقيقه انتصارين متتالين في الدوري هذا الموسم أمام طلائع الجيش والجونة بنفس النتيجة 1-0.

تشكيل بتروجيت أمام زد 

أمام سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجيت فقد أعلن تشكيلة فريقه أمام زد إف سي وضمت كل من 

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد قناوي، توفيق محمد، أحمد بحبح وحامد حمدان.

خط الوسط: هادي رياض، مصطفى الجمل وأحمد رضا

الهجوم: رشاد المتولي، جابرييل تشوكودي وإسماعيل بامبا.

 

ويحتل زد المركز السادس برصيد 9 نقاط بينما يتواجد بتروجت في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

 

حكام مباراة زد ضد بتروجت

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين محمد عادل، حكما لمباراة زد وبتروجت، والمقرر إقامتها، مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد تلك هي المباراة الأولى للحكم محمد عادل في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك منذ أزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويعاون محمد عادل في لقاء زد وبتروجت محمد فاروق (حكم مساعد أول)، وإبراهيم السوداني (حكم مساعد ثاني)، ومحمد الغازي حكما رابعا، وصبحي العمراوي للفيديو، فيما يعاونه أحمد لطفي.

 

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الدوري المصري بتروجيت مجدى عبد العاطى سيد عيد

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