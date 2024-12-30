الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري المصري، زد يواجه صحوة بتروجت الليلة

زد
زد

الدوري المصري، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد نظيره بتروجت في الثامنة مساء اليوم الإثنين بستاد القاهرة الدولي بالجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ويسعي زد لاستادة الانتصارات اليوم أمام بتروجت بعد تعادله في الجولة السابقة أمام إنبي بدون أهداف، فيما يسعي بتروجت بقيادة سيد عيد لمواصلة صحوته بعد تحقيقه انتصارين متتالين في الدوري هذا الموسم أمام طلائع الجيش والجونة بنفس النتيجة 1-0.

 

ويحتل زد المركز السادس برصيد 9 نقاط بينما يتواجد بتروجت في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط.

 

حكام مباراة زد ضد بتروجت

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين محمد عادل، حكما لمباراة زد وبتروجت، والمقرر إقامتها، مساء اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعد تلك هي المباراة الأولى للحكم محمد عادل في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك منذ أزمة مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.


ويعاون محمد عادل في لقاء زد وبتروجت محمد فاروق (حكم مساعد أول)، وإبراهيم السوداني (حكم مساعد ثاني)، ومحمد الغازي حكما رابعا، وصبحي العمراوي للفيديو، فيما يعاونه أحمد لطفي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري بتروجت الدورى المصرى الممتاز محمد عادل زد وبتروجت

مواد متعلقة

أبرزها مباراة الأهلي وإنبي، حكام مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري

الدوري المصري، مصطفى دويدار يتوج رجل مباراة إنبي في مواجهة زد

بدون أهداف، زد يتعادل مع إنبي في الدوري المصري

زد يقتنص ثلاث نقاط مهمة من فاركو بعد الفوز 1/2 بالدوري الممتاز (صور)

ads

الأكثر قراءة

البلدي يتراجع 3 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024

السبيط يرتفع 40 جنيهًا، أسعار السمك اليوم في سوق العبور

الكيلو يبدأ من 80 جنيهًا، أسعار اللب والتسالي في المحال التجارية

درجات الحرارة اليوم الإثنين 30 -12- 2024 في مصر

ضبط 421 تاجر مخدرات و28 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

أخبار مصر: السيسي ينعي جيمي كارتر، تفاصيل حجز أراضي الإسكان المتوسط، انفجار غازي داخل أكاديمية الشرطة، موعد ومكان تشييع جثمان أحمد عدوية

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

علاء مبارك ينعى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية

منوعات

المزيد

ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك شراء كندا وبريطانيا وقناة بنما

مخترع الذكاء الاصطناعي يحذر من قضاء AI على البشر خلال العقد المقبل

تنبؤات مخيفة لعام 2025، أبرز توقعات العرافة بابا فانجا فى نسختها المطورة

الصحافة الفرنسية تعيش حالة حداد حزنا على رحيل الكاتب العملاق أوليفييه تود

المزيد

خدمات

المزيد

كم سجل سعر كيلو الأرز بالسوق المحلي اليوم الإثنين؟

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم الإثنين 30-12-2024

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 29-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد 29-12-2024

المزيد

انفوجراف

رياض محرز يتفوق على محمد صلاح.. أعلى 5 لاعبين دخلًا في أفريقيا لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من خواطر الشعراوي، كيف أثبت فرعون بطلان حجته أمام موسى؟ (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية