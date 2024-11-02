بتروجت: الزمالك رفض طلب إعارة لاعبه، وهذا موقفنا من التحكيم

الدوري المصري، قال محمد أيمن المشرف على الكرة بنادي بتروجت إنهم طلبوا الحصول على خدمات محمد عاطف لاعب الزمالك معارًا ولكن مسئولي النادي الأبيض رفضوا ولم نتوصل إلى اتفاق.

وأضاف مسئول بتروجت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "قدمنا مباراة جيدة أمام بيراميدز في انطلاقة الدوري واستطعنا تكوين فريق قوي".

وواصل: "تعاقدنا مع 13 لاعب ونحاول إعادة بتروجت لسابق عهده في الدوري الممتاز".

وأكمل: "راضين عن التعادل رغم إلغاء هدفين لنا أمام بيراميدز وكنا نتمنى احتسابهم من قبل الحكم".

نتائج مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز



الأربعاء 30 أكتوبر 2024

حرس الحدود ضد سموحة 1-3

طلائع الجيش ضد المصري البورسعيدي 0-2

الخميس 31 أكتوبر 2024

الجونة ضد زد إف سي 0-0

مودرن سبورت ضد إنبي 0-0

الجمعة 1 نوفمبر 2024

بيراميدز ضد بتروجت 1-1

فاركو ضد الاتحاد السكندري 0-1

الزمالك ضد البنك الأهلي 3-2

السبت 2 نوفمبر 2024

الإسماعيلي ضد غزل المحلة 0-0

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا 5-2.