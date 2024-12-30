توصية برلمانية بزيارة ميدانية للمنطقة الصناعية في كفر الشيخ والحرفية بأسيوط

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة، عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء إلى الحكومة في شأن ملفات تتعلق بالقطاع الصناعي.

معوقات الاستثمار في المنطقة الصناعية بكفر الشيخ

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن معوقات بيئة الاستثمار بالمنطقة الصناعية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ وضرورة إنهاء إجراءات الترفيق للمرحلة الثانية.

توحيد جهات الولاية لحل مشكلات المناطق الصناعية

خلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية توحيد جهة الولاية لحل مشكلات المناطق الصناعية، لتتمكن من القيام بدورها في دعم القطاع الصناعي.

وأوصت اللجنة البرلمانية في هذا الصدد، بتنظيم زيارة ميدانية لمحافظة كفر الشيخ، للوقوف على معوقات الاستثمار، وخصوصا فيما يتعلق بالمنطقة الصناعية في مطوبس.



كما ناقشت لجنة الصناعة خلال اجتماعها، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عبد النظير، بشأن إنشاء مدينة صناعية بالظهير الصحراوي بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط.

تسويق المنطقة الحرفية في أسيوط

وأوصت لجنة الصناعة بإلزام محافظة أسيوط بعمل تسويق للمنطقة للحرفية، وكذلك مخاطبة هيئة الاستثمار للاستعجال في عملية التسويق للمنطقة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مي أسامة رشدي، بشأن استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال أمام الصناع والمستثمرين.

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