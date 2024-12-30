الإثنين 30 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس لص سرق لاب توب ومتعلقات من مسجد أثناء أداء الصلاة بالشرقية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت النيابة العامة، حبس لص سرق لاب توب ومتعلقات من داخل مسجد أثناء أداء الصلاة بالشرقية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تابعت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام شخص بسرقة حقيبة تحتوي على جهاز "لاب توب" وبعض المتعلقات من داخل  أحد المساجد بالشرقية أثناء أداء الصلاة.

 

سرقة من بيت الله 

 وبالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا من (مندوب توصيل طلبات بشركة أجهزة إلكترونية) بذات الواقعة، حيث أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، كما أقر بإرتكابه واقعة أخرى مماثلة.
 

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاجراءات القانونية الاجهزة الامنيه بالشرقية الشرقية النيابة العامة مواقع التواصل الاجتماعي

مواد متعلقة

النيابة تصرح بدفن جثث أسرة كاملة لقوا مصرعهم داخل شقتهم بمنطقة حلوان

دفن جثة شاب لقي مصرعه دهسا أسفل عجلات سيارة بالخليفة

تفاصيل مقتل شاب بالسلام.. المجني عليه تصدى للمتهم لمنعه من تعاطي المخدرات في مدخل منزله.. والجيران: الضحية واجه تهديدات سابقة من الجاني (فيديو وصور)

الانتقام من أجل الكرامة.. شاب يقتل زوج عمته بسبب معايرته له بهروب شقيقته.. أهل الضحية: مش عارفين قتله ليه

التصريح بدفن جثة سيدة عثر عليها متوفاة في حلوان

حبس صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى المنوفية

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق مطعم عائم بالمنيل (صور)

والد طالب في جامعة حلوان تعرض للطعن يكشف تفاصيل مأساوية
ads

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى السويحلي الليبي

ظهور جمال مبارك وأطفاله في المول بكيس بلاستيك يثير الضجة، والنشطاء: المصريون بينسوا (فيديو)

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 31-12-2024

موعد انطلاق تقييمات تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي النهائية

بالأسماء، وزارة النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات بأسيوط لإنشاء مشروع محور منفلوط

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

تكليفات جديدة من السيسي لوزير الأوقاف بحضور مدبولي

لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري وسط رفض "الائتلاف" المشاركة

منوعات

المزيد

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة في انتظار مواليد برج القوس خلال 2025

أسعار السمك في رأس السنة، البوري يصل لـ120 جنيها (صور)

أسعار الفاكهة في الأسواق الكبرى مع اقتراب رأس السنة (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين 30-12-2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 30-12-2024

المزيد

انفوجراف

3 ضوابط أساسية لاختيار شركة عمرة موثوقة وآمنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة محمد وفضائلها والأحاديث الواردة بشأنها

تفسير رؤية ممرضة في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

هل تدخل قائمة المنقولات ضمن الميراث؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية