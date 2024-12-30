حبس لص سرق لاب توب ومتعلقات من مسجد أثناء أداء الصلاة بالشرقية

قررت النيابة العامة، حبس لص سرق لاب توب ومتعلقات من داخل مسجد أثناء أداء الصلاة بالشرقية، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تابعت أجهزة الأمن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام شخص بسرقة حقيبة تحتوي على جهاز "لاب توب" وبعض المتعلقات من داخل أحد المساجد بالشرقية أثناء أداء الصلاة.

سرقة من بيت الله

وبالفحص تبين تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا من (مندوب توصيل طلبات بشركة أجهزة إلكترونية) بذات الواقعة، حيث أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وأرشد عن المسروقات، كما أقر بإرتكابه واقعة أخرى مماثلة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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