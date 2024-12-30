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رياضة

وفاة مهاجم برشلونة السابق هوجو سوتيل

مهاجم برشلونة السابق
مهاجم برشلونة السابق هوجو سوتيل

توفي البيروفي هوجو سوتيل، المهاجم الأسبق لنادي برشلونة، اليوم الإثنين عن عمر بلغ 78 عامًا، وذلك حسبما أعلن النادي الكتالوني.

وكان سوتيل، الذي ولد في 18 من مايو  عام 1946 بمدينة إيكا (بيرو)، يعتبر أحد أفضل لاعبي أمريكا الجنوبية في عصره، كما تميز بكونه مهاجمًا ماهرًا ومراوغًا وشجاعًا وذكيًّا.

وفاة مهاجم برشلونة السابق هوجو سوتيل


وفي موسمه الأول كلاعب في صفوف  برشلونة، خاض سوتيل جميع مباريات بطولة الدوري بموسم 1973-1974 وحينها زامل لاعبين كبار مثل يوهان كرويف وريكساك وأسينسي ومارسيال.

 


ولطالما ترددت في مدرجات ملعب (كامب نو) أغنية "تشولو، تشولو" تكريمًا له، وكان بطل قصة رائعة حدثت عندما فاز البارسا ببطولة  الليجا  في ملعب (مولينون)، في السابع من أبريل عام 1974 اتصل سوتيل بوالدته من غرفة خلع الملابس ليقول لها عبارة أصبحت خالدة في تاريخ برشلونة "يا أمي، نحن أبطال".

وفي الموسم التالي، غاب  هوجو سوتيل عن المشاركة؛ إذ حرمه التعاقد مع يوهان نيسكينز من اللعب حتى يحصل على الجنسية المزدوجة، وهو الأمر الذي استغرق وقتًا أطول بكثير مما كان متوقعًا، وأخيرًا، في موسم 1975-1976 تمكن من لعب مباريات رسمية مع برشلونة مرة أخرى ولكنه لم يكن بنفس مستواه السابق. وفي عام 1977 انتقل إلى نادي أليانزا دي ليما.


وفي 30 من أكتوبر عام 2014 أعرب سوتي عن حبه الكبير لبرشلونة قائلًا: "كل هذا الحب الذي منحنتي إياه جماهير البارسا لا يمكن أن يُنسى، في اليوم الذي أموت فيه أتمنى أن يدفنونني بقميص برشلونة".

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